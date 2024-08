"Utolsó forintjaimból Letti kutyámnak vettem tápot" - segítségért fohászkodik Zoltán, ez az oka

Ismét nehéz helyzetben van Zoltán, aki hajléktalanságból küzdötte fel magát. Miután kifizeti az albérletet, a rezsit, már élelemre is alig marad pénze. Ráadásul most a munkahelyén is nyári leállás van. Kétségbeesésében a Facebookon fordult az emberekhez segítségért.