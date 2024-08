Tragédia Bükkábrányban: holttestet találtak a tűzvész után, gyorsan terjedtek a lángok

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy kedd délután kigyulladt egy családi házzal egybeépített, műhelyként használt garázs Bükkábrányban, a Kossuth úton. Teljes terjedelmében égett a 70 négyzetméteres garázs, illetve lángra kapott a mellette lévő, szintén 70 négyzetméteres, fedett kocsibeálló is. A helyszínen lévő személyautó és furgon is lángra kapott, a családi ház tetőszerkezetére és két szobájára is átterjedt a tűz.

Még a tűzoltók kiérkezése előtt felrobbant a műhelyben egy gázpalack, három másikat ők hoztak ki onnan, majd lehűtötték őket, nehogy felrobbanjanak.

A tűzoltók több mint két órán át oltották a lángokat, az ingatlan átvizsgálása közben egy középkorú férfi holttestére leltek a műhelyben – tűzvizsgálat indult a tragikus esettel kapcsolatban.