Helyszíni jelentés: Helyreállt a közlekedés a Keleti pályaudvaron, nyoma sincs fennakadásnak

Komoly fennakadást okozott egy kisiklott InterCity a Keletinél. Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, egy vasárnap esti baleset következtében le kellett zárni a budapesti Keleti pályaudvart. Egy kisiklott szerelvény miatt nem indítottak és nem is fogadott szerelvényeket. A kisiklott vonat visszaemelését a szakemberek azonnal megkezdték, de így is hosszú ideig okozott fennakadást a vasúti közlekedésben.

A MÁV munkatársai még a helyszínen vannak, hogy tájékoztassák az utasokat, de már helyreállt a rend a Keletiben Fotó: Faludi Koppány

A Metropol munkatársa a baleset harmadnapján augusztus 27.-én a délelőtti órákban járt a helyszínen. Addigra már úgy látszott, hogy kezd helyreállni a vasúti forgalom. Az információs tábla tájékoztatása szerint a pályaudvar folyamatosan indít ás fogad is szerelvényeket. Meglepő módon a pályaudvaron és a környékén a megszokottnál kevesebb embert láttunk, ami feltehetően az eddigi fennakadásoknak és késéseknek tudható be.

Már kedd délelőtt helyreállt a vonatközlekedés a Keleti pályaudvaron Fotó: Faludi Koppány

A MÁV információt felhívtuk és azt tájékoztatást kaptuk, hogy már kedd délelőtt 11 órára a vonatközlekedés teljes helyreállt a Keleti pályaudvaron. A MÁVINFORM keddi közleményében többek között a következőket írta:

A vasárnap esti baleset után a járművek műszaki mentését már éjszaka megkezdték, és az utolsó siklott kocsi beemelése is már hétfőn kora délután megtörtént. A műszaki mentés során végül sikerült mind az öt járművet emelőberendezésekkel visszahelyezni a sínekre, így nem volt szükség a vasúti daru bevetésére, illetve az ezzel járó felsővezeték-rendszer elbontására, ami a kárelhárítás idejét is meghosszabbította volna. Már vasárnap késő estétől közel száz munkatársunk dolgozott a helyszínen, hogy mielőbb újraindulhasson a forgalom az ország egyik legfontosabb vasútállomásán.

Még Lázár János, közlekedési miniszter is megszólalt a legnagyobb közösségi oldalon, ahol többek között a következőket írta: