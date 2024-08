Egy gyermek beiskoláztatása idén legalább 25-40 ezer forintba kerül és ez még csak a tanszerek, iskolatáska és a testnevelés óra felszerelésének alapára. Ehhez jönnek még az olyan költségek, mint a bérlet, az otthoni eszközök ( lámpa, szék, íróasztal, számítógép, stb.) vagy például a különórákra szükséges eszközök ára, de ott van az étkeztetés költsége is. Mutatjuk milyen tanévkezdési támogatásokkal lehet ezeken a költségeken faragni egy kicsit.

Ezt érdemes tudni a tanévkezdési támogatásokról! Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Ezek az tanévkezdési támogatások járnak automatikusan

Az állam által nyújtott segítség automatikusan jár a magyar családoknak. Például idén is néhány nappal előbb juthatnak hozzá a jogosultak a szeptemberi családi pótlékhoz (12-17.000 Ft/gyermek). Emellett más családtámogatási ellátások is megérkeznek a napokban az érintettekhez, úgy mint a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás is- jelentette be Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Közölte azt is a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón: a Magyar Posta Zrt. pénteken (08.23.) kezdi meg az ellátások kézbesítését, a Magyar Államkincstár pedig szintén pénteken utalja ezeket az érintettek bankszámlájára. Ez azóta megtörtént. A támogatásnak köszönhetően mintegy 1,100 ezer család már a tanévkezdés előtt hozzájut a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokhoz-olvasható a kormany.hu-n. A tankönyv is ingyen jár idén is minden tanulónak. Valamennyi, a köznevelésben és szakképzésben tanuló diák ingyenes tankönyvre jogosult 2024-ben is elsőtől a 16. évfolyamig. Az önkormányzatokon keresztül pedig továbbra is biztosítja az állam az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetést a nagycsaládban élő diákoknak, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családoknak.

Ezek a támogatások pedig egy kis utánajárást követően igényelhetők

Az állami támogatásokon kívül igényelhető még önkormányzati, munkáltatói és alapítványi támogatás, valamint különböző pályázatokon is tanszerekhez vagy arra költhető pénzhez lehet jutni . Ezen támogatások igénybevétele azonban némi utánajárást igényel: az, hogy hol, ki és mennyi pénzt kaphat nagyon változó.

támogatás, valamint . Ezen támogatások igénybevétele azonban némi utánajárást igényel: az, hogy hol, ki és mennyi pénzt kaphat nagyon változó. Létezik például egy pályázat az Egyszülős Központnál, aminek keretében az általános iskolás gyermekeket egyedül nevelő szülők pályázhatnak több tízezer forint értékű tanszercsomagra, amibe iskolatáska, tolltartó, írószerek, rajzeszközök, festékek, körző, vonalzó, számológép, uzsonnásdoboz és tisztálkodószerek kerülnek. Sok civil szervezet és alapítvány is segíti a rászoruló családokat tanszercsomagokkal, de a munkáltatótól is igényelhetünk beiskolázási támogatást . Érdemes a munkáltatóknál érdeklődni erről a támogatásról, mivel a 150 fő feletti munkavállalóval rendelkező cégek közül átlagosan minden harmadik, míg az 50 alkalmazott alatti cégek 10 százaléka ad iskolakezdési támogatást a dolgozóinak. A juttatás csak papíralapon vagy elektronikus formában kibocsátott utalvány formájában adható és tanszerekre, ruhákra költhető.