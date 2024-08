Szent István Nap: íme tíz kihagyhatatlan ünnepi program Budapesten

Hősök Útja – Sorsfordító döntések históriája a Budai Várban

Csatajelenetek, kardcsörgés, puskaropogás, testközelből átélhető történelem: több mint ezer éves államiságunk hét sorsfordító hőstette elevenedik meg augusztus 20-án a Budai Várban a Hősök útja programsorozatban. A Tóth Árpád sétányon 150 szereplő – hagyományőrzők és színészek – 10-15 perces jelenetekben adják elő történelmünk sorsfordító döntéseinek históriáját, hét magyar hős, hét hősies tettének történetét. Többek között Szent István király, Szent László, Hunyadi János, Muhr Ottmár és Sebő Ödön főhadnagy halálra ítélt zászlóaljának története is életre kel. Az izgalmas jelenetek mellett történelmi filmeket is nézhetnek a látogatók a Koppányi Aga testamentumától egészen az István, a királyig.

Fotó: Szent István Nap



Varázsliget – Mesék birodalma a Vajdahunyad váránál

Találkozás Süsüvel, Gombóc Artúrral és a Nagy Ho-Ho Horgásszal, családi kalandozás a mesék birodalmában a Városligetben, a Vajdahunyad váránál. Augusztus 18-20. között családi- és gyermekprogramokkal kicsiket és nagyokat egyaránt vár a Varázsliget. Itt lesznek a nagy meseíró, Csukás István óriás-báb mesehősei, és bekukkanthatunk István király „udvarába” is. Varázslatos szórakozást ígér a herceg- és hercegnőképző program, valamint a vásári mutatványokat, bűvész és zsonglőrszámokat előadó Tűzmadarak csoport produkciója is. A programkínálat részeként a közönség láthatja a Tintaló Társulat mini bábszínházát, és a Magyar Honvédség járműparkjának kiállítását is.



Városok Sétánya – A magyarság sokszínűsége az Alkotmány utcában

Szelfikészítés saját városunk zászlajával, háttérben a Palamenttel – ezt a rendkívüli élményt ígéri augusztus 18-20. között az Alkotmány utcában a Városok Sétánya, ahol Magyarország összes városának 348 zászlaja tiszteleg az államalapítás ünnepe előtt. A lobogók mellett hazánk összes vármegyéjének, a fővárosnak, országunknak és a történelmi Magyarország határon túli városainak információs totemei is bemutatják a magyarság sokszínűségét.



Divat & Design Fesztivál – A kreativitás ünnepe a Millenáris Parkban

Magyar divattervezők, dizájnerek, és iparművészek legjava mutatkozik be augusztus 18-20. között a Millenáris Parkban a Divat & Design Fesztiválon. A kreativitás háromnapos ünnepén kortárs és klasszikus irodalmi előadásokon, a zenei és színházi világ kiemelkedő alakjainak részvételével zajló beszélgetéseken, ráadásként pedig magyar kortárs filmvetítéseken vehetnek részt az érdeklődők. Koncertezik például a Péterfy Bori & Love Band, Kiss Tibi és zenekara, de színpadra lép Hrutka Róbert, Kepes András és Háy János is, Vecsei H. Miklós pedig partnereivel Cseh Tamás örökérvényű dalait adja elő.



SzabadRét Fesztivál – Elektronikus zenei lazulás az Erzsébet téren

Elektronikus és élő zene, jókedv és piknikhangulat kora délutántól estig a SzabadRét Fesztiválon. Augusztus 19-20. között az Y és a Z-generációé az Erzsébet tér: minifesztivál a szerelem, a barátok, a buli és a család jegyében. A szervezők chill zónával, óriás virág- és növénydekor világgal, jó falatokkal, hűsítő italokkal és menő Dj-kkel, mások mellett Lotfi Begi, Galactic Jackson, Monkeyneck, Metha, Sobek, Peter Matko közreműködésével egyedülálló fesztiválhangulatot varázsolnak a város szívébe.