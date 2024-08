Átbulizott éjszakák: meglepődsz, miket hagynak el a fesztiválozók a Szigeten

Hatalmas buli, zene és tánc – a Sziget Fesztiválon már több napja igazi partihangulat van, ám sokan eközben nemcsak felejthetetlen pillanatokat, de fejtörést is okoznak maguknak. Miközben a fesztiválozók kirúgnak a hámból, sokan a magukkal hozott tárgyaikat is elveszítik. A Sziget szervezőihez naponta legalább száz elhagyott tárgy landol. Bepillantottunk a kulisszák mögé, és kiderítettük: miket hagynak el a fesztiválozók egy átbulizott éjszaka alatt.

Utánajártunk, az idei Szigeten milyen tárgyakat hagytak el a fesztiválozók Fotó: Mate Krisztian

„Arccal előre elindulnak” – ezzel vétenek

Két éve, 2022-ben egy cuki kiskutyát, egy mankót és tolószéket is elhagytak a Szigeten, és az idei fesztiválon sincs hiány elkallódott tárgyakból! Már csak két nap maradt hátra, és véget ér a Sziget, az elveszett tárgyakból pedig szép számmal akad – ezeket ahogy korábban, úgy most is a talált tárgyak osztályán, a „Sziget városközpontban” adják le a becsületes megtalálók. De mégis miket veszítenek el a fesztiválozók a Szigeten? Forbauer Bendegúz három éve a Sziget szolgáltatás fejlesztési menedzsere. A fiatal férfi a talált tárgyak osztályánál mondta el, hogy naponta átlagosan száz tárgyat adnak le náluk.

Bármilyen meglepő, de tipikusan a kulcscsomójukat hagyják el az emberek a Szigeten. Mindenki sok kulccsal jön: lakás- és biciklilakat kulcsot hoznak magukkal. Jellemzően kempingkiegészítőket, néha öngyújtókat, papucsokat adnak le az osztályunkon. Nagyon vicces, mert sokszor fél pár papucsot is elhagynak!

- kezdte el részletezni a Metropolnak Bendegúz, hozzátéve: augusztus 10-én, szombaton kulcsot, öngyújtót, laptopot és sok telefont adtak le a becsületes megtalálók.

Bendegúz szerint általában visszakerülnek az elhagyott tárgyak a fesztiválozókhoz Fotó: Szabolcs László

Amikor az emberek megérkeznek, általában „arccal előre elindulnak a nagyszínpad felé”, hogy minél közelebbről lássák az előadókat – és ezzel vétenek Bendegúz szerint hibát. Van, aki a rohanásban rögtön elveszíti az értékeit. „A nagy sietségben szokták az értékeiket elhagyni. Nagyon meglepő, de az emberek többsége ha valakinek az elveszett értékét megtalálja, mindig leadja a talált tárgyak osztályán. Nem sajátítják ki, hanem inkább rögtön leadják, és ez a szerencse. Emiatt már most, az idei Szigeten az elvesztett tárgyak 75 százalékát visszaadtuk az elhagyójának” – árulta el a menedzser.