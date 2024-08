Hőségriadó! A Sziget Fesztiválon bevetik a hóágyúkat

Az országos tiszti főorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján vasárnaptól jövő hét péntekig másodfokú hőségriasztást ad ki az ország egész területére – derül ki az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleményből. A várható kánikula a Sziget Fesztiválra kilátogatókat is érinti, éppen ezért a szervezők különböző megoldásokkal készülnek annak érdekében, hogy a fesztiválozóknak ne eshessen baja a hőség miatt.

A Sziget Fesztiválon is beköszönt a forróság (Fotó: Bors)

Bevetik a hóágyukat a Sziget Fesztiválon

A Sziget Fesztivál első napjától már rendszeresen locsolnak a szakemberek, ráadásul a vizet a Dunából nyerik, ezzel is csökkentve az ivóvíz felhasználását. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is vannak ingyenes frissítőpontok, ahol jó minőségű budapesti ivóvízzel látják el a vendégeket, idén ezekből az ivókutakból a korábbiaknál jóval több áll rendelkezésre. Az idei év másik nagy újítása, hogy a fesztivál szervezői hóágyúkat vetnek be. Egyfelől a zöld terület megóvása érdekében, másfelől a közelgő hőség enyhítésére. A hóágyúzásról egyelőre nincsenek fotók, de reménykedünk benne, hogy valamelyik nap sikerül elkapni a pillanatot, amikor a fesztiválozók rájönnek, hogy egy újabb bulilehetőséggel bővül a Sziget Fesztivál 2024 repertoárja... Mert ugye nem lehet kétségünk afelől, hogy a vízágyúzás elől nem elfutni fognak a bulizók, hanem épp ellenkezőleg, valószínűleg nagy tömegjelenetet eredményez a vízpárában táncolás lehetősége!

A bulizók felkészültek a nagy hőségre (Fotó: Bors)

Csak óvatosan!

A hőségriadó azért nem játék, érdemes tényleg komolyan venni a szakemberek figyelmeztetéseit! Az előrejelzés szerint a hétvégén és a jövő hét elején ismét erősödik a hőség: a napi átlaghőmérséklet az ország legnagyobb részén 25-27 Celsius-fok lesz, a maximumok 33-38 Celsius-fok között várhatók.