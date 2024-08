Örömhír a nyugdíjasoknak. ma pénz áll a házhoz

Érkeznek az augusztusi nyugdíjak

A nyugdíj érkezésének napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve, ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban a pénz most hétfőn megérkezik a nyugdíjasok számlájára. Azok pedig, akik nem bankszámlára kapják az ellátást, hanem a postás hozza nekik, a postától kapott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon juthatnak hozzá a pénzükhöz.

Ma érkezik meg a számlákra a nyugdíj Fotó: Ground Picture

Augusztus 12. a fiatalok világnapja

1999 decemberében az ENSZ közgyűlése jóváhagyta a fiatalok ügyeiért felelős miniszterek világkonferenciájának azt a javaslatát, hogy augusztus 12. legyen nemzetközi ifjúsági nap (International Youth Day). Az ENSZ célja a világnappal, hogy felhívja a figyelmet a generációk közötti szolidaritásra, mindenütt: a családban, a közösségekben, a nemzet egészében. A világnap célja, hogy globális mértékben ráirányítsa a figyelmet azokra a kérdésekre, amelyek átszövik a fiatalok mindennapjait. A világnap alkalmával átgondolhatjuk, hogy milyen lehetőségei vannak manapság egy fiatalnak a globális társadalomban. A világnap nem azonos a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, amelyet minden évben virágvasárnapon tartanak - olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár weboldalán.

Ma van a fiatalok nemzetközi napja. Fotó: ORION PRODUCTION / Shutterstock

Ez az idei világnap központi témája

A 2024-es ifjúsági világnap fő témája a környezetvédelem, a Kattintásoktól a haladásig: Ifjúsági digitális utak a fenntartható fejlődéshez címet viseli. A témában további információt a WHO weboldalán, egészen pontosan itt lehet olvasni.

Érdemes lesz ma kémlelni az eget

A Perseidák meteorraj maximuma idén augusztus 12-13-án éjszaka várható. Ekkor akár óránként több mint hatvan meteort is láthatunk az égen, már ha tiszta az égbolt. Az idei év különösen kedvező lesz a megfigyeléshez, mivel hétfőre és keddre is fantasztikus időt jósolnak, emellett pedig a holdfény sem fogja zavarni a sötét égboltot. A legjobb időpont a megfigyelésre este 11 óra után van, ekkor következik be ugyanis a csillagászati sötétedés.

Ma esete sötétedés után érdemes lesz kémelelni az eget! Fotó: AstroStar

116 éve készült el az első T-modell

A Ford T-modell első példánya 1908. augusztus 12-én gurult le a gyártósorról. Érdekesség, hogy az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte, tehát a világ első gyártósoron készült kocsiját is egy magyarnak köszönhetjük!