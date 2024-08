Saját készítésű csúzlival lett Európa-bajnok a magyar nyugdíjas - Fotók

Csodát tett a 62 éves nyugalmazott gödöllői mérnők, akit kicsit le is néztek a versenytársai, ám gyorsan kivívta a tiszteletüket a teljesítményével. Filmbe illő történet Füle Sándoré, akinek a sport mindig is meghatározta az életét, ám a koronavírus fertőzése után már kénytelen volt a kerékpározást másra cseréli, de akkor még ő sem gondolta, hogy az új hobbija egészen az Európa-bajnoki címig vezeti.

Füle Sándor az Európa-bajnoki serleggel Fotó: olvasói

Sajnos a tüdőkapacitásom 30%-át elvesztettem egy Covid-fertőzés után, de imádok sportolni, mozogni, így olyan sportágat kerestem, amit 60 felett is el lehet kezdeni. Lövészetben és íjászatban gondolkodtam, majd a google feldobta a csúzlizást, azaz a slingshot-ot.

- kezdte el mesélni a meseszerű sztoriját Sándor, aki ezután YouTube videókból kezdte a csúzlizást megismerni, kitanulni, amolyan autodidakta módon, majd talált hozzá társakat Magyarországon.

„Nagyon tetszett ez a sport és kiderült, hogy jóval többen művelik itthon, mint az gondoltam, ám ezek közül maximum 10-15-en vannak olyanok, akik versenysportként és nem csak egy hobbiként tekintenek rá. Velük kezdtem közös edzésekbe, gyakorlásokba, majd versenyeket is szerveztünk.” - fejtette ki az Európa-bajnok, aki azt is elmondta, hogy a legjobb csúzlisok az olaszok és a spanyolok, és utóbbiaknál ez olyan népszerű, hogy még a televízió is közvetíti a versenyeket.

Ez egy teljesen amatőr sportág, azaz önköltséges, de én mindenképpen ott akartam lenni az Európa-bajnokságon Brignoles-ban, Franciaországban. Az anyagi vonzata miatt sajnos az egyetlen magyar voltam, de úgy voltam vele, hogy akkor legalább megmutatom, hogy mire is vagyunk képesek a csúzlival.

- fogalmazott Sándor, aki arról is beszélt, hogy amíg a legtöbb nemzet (11 ország 96 versenyzője) szebbnél szebb egyenruhákban, tökéletes frizurával és drága csúzlikkal jelent meg, addig ő egy pólóban, egy farmerban, aminek a farzsebében volt a saját készítésű csúzlija. Emellett azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy egyedüliként csapatban versenyzett, ráadásul azon belül is két kategóriában.