Minden eddiginél látványosabb tűzijáték, így ünnepeljük idén az ország születésnapját augusztus 20-án

Már augusztus 17-én megkezdődnek az idei Szent István-napi rendezvények a fővárosban. A szervezők idén összesen 19 helyszínen várják az érdeklődőket. A hat hivatalos állami program mellett további 17 rendezvényen lehet részt venni az augusztus 20-ai hosszú hétvégén. Mutatjuk, mik lesznek ezek!

Ilyen lesz a 2024-es augusztus 20-a! Fotó: Hegedus Márta / Mediaworks archívum

Ezek lesznek az augusztus 20-ai hivatalos programok

A hivatalos állami rendezvények augusztus 20-án reggel a Kossuth Lajos téren kezdődnek, ahol felvonják Magyarország nemzeti lobogóját, majd sor kerül az ünnepélyes tisztavatásra. Ezt követően a Duna-parton megtekinthető lesz a légi parádé. A Nyitott Parlament program keretében egész nap ingyenesen látogatható az Országház, kedd délelőtt pedig a Sándor-palotában adják át a Magyar Szent István Rend kitüntetést. Délután a Szent István Bazilikánál kerül sor a hagyományos ünnepi szentmisére és a Szent Jobb-körmenetre.

Több koncert is lesz a négy nap alatt

A Tabánban augusztus 17-től egészen augusztus 20-ig a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek zenéjét középpontba helyező Retro Fesztivál várja majd az érdeklődőket. A Filozófusok kertjében komolyzene lesz hallgatható, a Vigadó téren pedig bárzongora zenét élvezhetnek az oda látogatók. Augusztus 18-án Mándoki Soulmates koncertre látogathatnak az érdeklődők a Szent István téren, továbbá ismét megrendezik a Road Movie Live-ot, amelynek keretein belül a magyar zenei élet krémje szórakoztatja majd a közönséget az államalapítás ünnepén.

Gasztronómiai programokból sem lesz hiány

Az ünnepi hosszú hétvége a gasztronómia szerelmeseinek is számos programot kínál. A Vörösmarty téren egy nagy ünnepi asztalhoz ültetik az országot: a Csárdafesztivál célja, hogy a leghíresebb magyar csárdák legkedveltebb ételeit bemutassák a fővárosban. A Lánchídtól a Döbrentei térig pedig idén is helyet kap a Magyar Ízek Utcája, amely a korábbi évekhez hasonlóan a Kárpát-medence gazdag gasztrokultúráját mutatja majd be és itt lehet megkóstolni az ország tortáját és kenyerét is.

További ingyenes programok a fővárosban augusztus 20-hoz kapcsolódóan