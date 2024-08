Ő lett volna a magyarok királynéja: tragikus áldozatot hozott a hercegnő

Egy boldog hercegnő rang nélkül

Stefánia az 1890-es évek végén ismerkedett meg Lónyay Elemér magyar gróffal, akinek oldalán rátalált az, amit korábban sosem ismerhetett, és amiben már nem is reménykedett: a szerelem. A császári és királyi udvari kamarás Lónyay persze igencsak rangon alulinak számított Stefánia mellett, így komoly áldozatokat kellett meghoznia azért, hogy egymáséi lehessenek. A házasságukat jóváhagyta ugyan Ferenc József, de Stefániának le kellett mondania a Habsburg névről és a címeiről. Ami azonban ennél is fájdalmasabb, a gyerekét sem vihette magával. A bécsi udvarban nevelt Erzsébet Mária hercegnővel később végleg meg is romlott a viszonya, miután a lánya is őt hibáztatta Rudolf haláláért. De Stefániának másról is le kellett mondania a szerelméért: a rangon aluli házasság következtében az apja kitagadta őt az örökségéből, ami a korban a világ egyik legnagyobb vagyonának számított a belgák afrikai gyarmatai révén. A legdurvább esetre pedig akkor került sor, amikor Stefánia az anyja temetésére Brüsszelbe utazott, de Lipót nyilvánosan kikergette őt a kápolnából, és a botrány ott virított aztán az összes újság címlapján Európában.

De mindezek sem tudták eltántorítani Stefánia hercegnőt a szerelmétől, akinek 1900. március 22-én a Trieszt melletti Miramare-kastélyban hivatalosan is a felesége lett. A hercegnő életében végre beköszöntött a boldogság, amit leginkább a felvidéki, ma Szlovákiához tartozó oroszvári kastélyban élt át a második férje oldalán. Érdekesség, hogy a kastély gyakori vendégének számított az akkori trónörököspár, azaz Ferenc Ferdinánd és Chotek Zsófia, akiknek szerelmi házassága hasonló ellenszenvet szült Bécsben, mint amilyennel Stefánia is találkozott korábban. A hercegnő tevékeny maradt, és híres volt a jótékonyságáról, ő szervezte meg például az Országos Stefánia Szövetséget, ami a jelenlegi hazai védőnői hálózat elődjének tekinthető. De szerette a magyar konyhát is, sőt saját találmányokkal gazdagította. A Stefánia módra, azaz főtt tojással töltve elkészített ételek is őt dicsérik, főként a legismertebb Stefánia vagdalt.