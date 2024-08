Óvodai pótbeiratkozás lesz ebben a kerületben

Pótbeiratkozást tartanak Józsefvárosban, melynek időpontja a 2024–2025-ös nevelési évre a kerületi Óvodák tagóvodáiban augusztus 27-én, kedden lesz 13-17 óra között. Az óvodák munkatársai kérik, hogy a Virágkoszorú tagóvodába menjen a beiratkozási adatok felvétele miatt az, aki a Napvirág tagóvodát szeretné választani.

Kezdetét veszi a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál

Idén 2024.augusztus 27. – szeptember 1. között kerül sor az ország legjobb borászatai és pezsgő pincészetei részvételével megtartott fesztiválra. A helyszín a Szabadság tér lesz, ahol kiemelkedő bor és pezsgő kínálattal, minőségi streetfood kínálat és koncertekkel várják a látogatókat. Az eseményen való részvétel ingyenes, de az elfogyasztani kívánt nedűkért természetesen fizetni kell.

Ma utoljára lesz KRESZ-suli a Városligetben

Ma utoljára tartanak ingyenes KRESZ-suli foglalkozást a Városliget megújult oktatópályáján. A foglalkozáson nem csak megtanítják a gyerekeknek, hogyan kell biztonságosan közlekedni, hanem pecséteket is gyűjthetnek, 3 után pedig egy igazi, névre szóló jogosítványt is kapnak. További részletek itt olvashatók ezzel kapcsolatban.

A tegnapihoz hasonló, meleg idő lesz ma is

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden is sok napsütés lesz, amit már gomolyfelhők is zavarhatnak, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. Marad viszont a forró nyár: 35-36 fok ígérkezik ma is.

Továbbra is forgalomkorlátozás van érvényben a VII. kerületben

Egy filmforgatás miatt ma éjfélig a következő utcákon tilos megállni, illetve le is zárják őket időszakosan. Tilos megállni a Dob utca 51-57. szám előtt, a Dob utca 50-52. szám előtt, a Kertész utca 23-31. szám előtt, a Kertész utca 30-36. szám előtt a Dob utca 48. szám előtt és a Kertész utca 40. szám előtt. Emellett időszakosan lezárják a Verseny utca 2., 14. és 28. számok előtti szakaszt és augusztus 27-én 14 órától 20 óráig a Dob utca 48. szám előtti útszakaszt, az Akácfa utca 32. szám előtti útszakaszt és a Kertész utca 40. szám előtti útszakaszt.