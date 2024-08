Az egyik közkedvelt strand belépődíjai is emelkednek mától

A Dagály fürdő jegyárai körülbelül 15 százalékkal emelkednek mától. A felnőtt belépő 3800-ról 4350 forintra drágul, hétvégén pedig 4100-ról 4700-ra nő. A diákok és nyugdíjasok hétköznap: 2500 helyett 2850, hétvégén 3200 helyett 3650 forintért válthatnak jegyet. A családi jegy 8000 forintról 9200 forintra emelkedik, de 15 százalékkal nő a bérletek ára is.

Ma van az anyatejes táplálás világnapja is

A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomorékká azért, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére a legtöbb országban, így Magyarországon is egyre kevesebb nő szoptatja gyermekét. Ezért is indította el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálására. Az anyatejben ugyanis olyan, semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a csecsemőnek a mindenütt jelen lévő fertőzésekkel szemben.

Ma lenne 80 éves Andy Vajna

Vajna András, vagyis Andrew G. Vajna 1944. augusztus 1-jén született Budapesten. A magyar–amerikai filmproducer és vállalkozó, az etyeki Korda Filmstúdiók egyik alapítója volt és 2010-ig az InterCom Zrt. elnöke is. 2011 januárjától haláláig a filmipar megújításáért felelős kormánybiztos tisztségét töltötte be, feladata a magyar film megőrzésére, fejlesztésére, állami támogatására és az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolására irányuló stratégia kidolgozása volt. A filmmogul, akinek a Rambo és a Terminator 2. filmeket is köszönhetjük, 2019-ben hunyt el.

Ma is nagyon meleg lesz. Fotó: Shutterstock

Folytatódik a kánikula

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön napos, délután gomolyfelhős időre van kilátás. Esetleg északnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. Rekkenő hőség lesz 32-38 fokos maximumokkal.

Ingyenes zenés esték lesznek mától a Ferenc téren

Augusztus 1. és 8. között ingyenes koncertek színesítik meg a fülledt nyárestéket a Ferenc téren minden csütörtökön. A IX. kerület szívében fellép Másik János és a Zsivány Jazz augusztus elsején, de izgalmasnak ígérkezik Elek István és Gyárfás István koncertje is augusztus 8-án. További részletek itt olvashatók.