Hihetetlen, mit hoz az Ikrek Hold, de ne aggódj: a Szűz Nap a segítségedre lesz

Sokféle hatás érhet minket a héten, a csillagok és bolygók állása pedig meg is indokolja, hogy miért. Az Ikrek Hold lendületet hoz, de közben szeszélyesen és változékonyan is hathat a hangulatunkra. Addig azonban nincs miért aggódnunk, amíg a Nap a Szűzben áll, hiszen a Szűz jegy kétlábbal áll a földön, harmóniát és kiegyensúlyozottságot nyújt – írja az Astronet.

Minden jegynek érdemes megnéznie, hogyan hat rá a héten a bolygók mozgása / Fotó: Metropol (Illusztráció)

Nagy változások jönnek...

Hajnal ötkor átlépett a Hold az Ikrekbe, ami lendületes hétkezdést ígér, ám levegős jegy lévén könnyedséget vagy akár könnyelműséget is hozhat, erre nem árt figyelni. Az Ikrek szeszélyes és változékony jegy, így ne lepődjünk meg, ha hangulatingadozásaink lesznek, egészen szerdáig. A Hold ugyanis szerdán átlép a vizes Rákba, ez könnyeket hozhat minden csillagjegynek. Erre nem árt felkészülni, csütörtökön pedig elkezd fogyni a Hold, így érdemes a vízre fókuszálnod. Végezz vízhajtást természetes anyagok segítségével, de figyelj a növényeid öntözésére és a megfelelő folyadékbevitelre is – hívja fel a figyelmet az Astronet asztrológusa. Mivel a Hold nagyban felelős a közérzetünkért, ezért jobb, ha tisztában vagyunk a mozgásával, hogy tudjuk, miért érezzük magunkat úgy ahogy. Ezen az érzelmi hullámvasúton azonban segítségünkre lesz a Nap, ami a Szűz jegyben áll. A Szűz Föld jegy, ami szilárdságot, kiegyensúlyozottságot jelent, így némi segítséget kapunk a Naptól ahhoz, hogy átvészeljük ezt a változásokban gazdag hetet.

A Hold felelős azért, ha változékony és szeszélyes lesz a hangulatunk a héten / Fotó: Pexels (illusztráció)

Búcsúzik a nyár, két bolygó is jegyet vált

A héten égen és földön is nagy fordulatok várhatók. Két bolygónk, a Merkúr és a Plútó is jegyet vált, de évszakot is váltunk, így ez is sok változást hozhat. A Merkúr retrográdnak vége lesz augusztus 28-án és újra elindul előre, ami komoly változásokat hozhat, támogatva a kommunikációt, a Plútó pedig vasárnap utoljára lép vissza a Bak jegyébe. És ha még mindez nem lenne elég, szerdán Vénusz-Neptunusz szembenállás lesz, ami több jegyre is negatívan hathat. A héten még utoljára élvezd ki a nyarat és zárd el jó mélyen a szívedbe, hiszen vasárnap belépünk a szeptemberbe, ami nem csak egy új hónapot, de új évszakot is jelent.