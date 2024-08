Ezeknek a csillagjegyeknek érdemes lemondaniuk a mai programokat

2024. augusztus 25. Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap találkozhat valakivel, akit talán már ismert, de most még inkább úgy érzi, hogy rokonlélekre talált benne. Talán a közös érdeklődés, vagy egy nagy beszélgetés hozza önöket ilyen közel egymáshoz.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnap valami izgalmas dolog történhet a közelében és nem szeretne kimaradni belőle, de talán a párja nem túlságosan lelkesedik az ötletért, hogy közösen részt vegyenek benne. Ha így áll a dolog, menjen el egyedül az eseményre! Nem kell folyton együtt lenni!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap valami új és érdekes történik önnel, ami jelenthet egy izgalmas élményt, programot, de akár azt is, hogy egy találkozás hoz új energiákat az életébe. Ha szingli, akkor ez lehet flört és szerelem is.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vasárnap csodás napja lehet: most még valahogy a nap is fényesebben süt önre. Használja ezt a napot arra, hogy feltöltődjön vidámsággal, jó érzésekkel, elégedettséggel, amiket a Bika Hold hoz. Ne is foglalkozzon semmi gonddal, problémával. Ez most a pihenés ideje.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma nagyon szenvedélyes és érzelmes, ami azt is jelenti, hogy sokkal intenzívebben éli meg az élményeket, melyek érik és valószínűleg mindez kívülről is jól látható módon mutatja majd ki. Akit ma szeret, az igencsak jól jár, akit pedig nem, az kénytelen lesz elgondolkozni a hibáin…

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az égi folyamatok szerint csupa kedves ember veszi körül, akik drukkolnak önnek. Szerencsés, mert a bolygók is segítik. Ezek után önön múlik, hogy mire fókuszál: a hibákra, vagy a megoldásokra…

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Nap már a Szűz jelében jár, így végre ismét tud nyugodtan tervezni. Üljön le egy nyugodt helyre egy jeges teával, vagy jeges kávéval. Írja össze, hogy ősszel milyen feladatok várnak önre! Ezek után pedig lazítson, és használja ki ezt az utolsó augusztus hétvégét.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Szűz Nap, Bika Hold önnk nagyon kedvező, mert végre ismét visszanyeri a lelki békéjét, nyugalmát. És végre tud kifelé figyelni, tervezni! Használja ezt a mai napot is erre. Lazítson, és gondolja végig a következő hetek terveit.