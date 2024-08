Ennek a két csillagjegynek üzen az univerzum hétfőn

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Most felívelőben vannak a dolgai, amit biztosan érez is. Ha pedig mindez nem lenne elég, ma még a szerencse is önre mosolyoghat. Kellemes meglepetés várja a magánéletben is, ami egy új barátságot, vagy talán valamivel többet is jelenthet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagyon kedvező szelek fújdogálnak ön felé és könnyen lehet, hogy egy ötletet, vagy egy lehetőséget hordoznak, melyet néhány baráttal, vagy családtaggal együttműködve tudna megvalósítani. Vágjon bele, most csupa segítő fényszög hat önre.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lesz ma néhány bosszúság, de ha jól figyel, nyilvánvalóvá válhat önnek, hogy az események hamarosan pozitív fordulatot vesznek, amit egy információ, vagy esemény meg is erősít. Szóval csak legyen kitartó!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn kiáll magáért valamiben, amivel kapcsolatban túlzottan is sok kompromisszumot kötött az elmúlt időszakban. Fontos, hogy több magabiztosságra tegyen szert az élet minden területén, ma ezzel kapcsolatban érhetik hatások.