Ma éjjel nem zár be az Állatkert: hőség és rengeteg program lesz Budapesten az utolsó nyári hétvégén

Egész hétvégén strandidő lesz

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken és szombaton folytatódik a strandidő, dél felé haladva egyre melegebb lesz, helyenként akár 36-37 fokot is mérhetünk. A csapadék esélye minimális, zavartalan napos időre készülhetünk. Strandoláshoz ideális idő várható - a sulikezdés előtt még itt az alkalom kicsit "nyaralni"! Az ÉK-i szél megélénkül. Vasárnap, vagyis szeptember első napján pedig továbbra is igazi nyári idő vár ránk, sok napsütéssel. Esetleg néhol fordul elő csapadék. A hőmérséklet akár 34-36 fokig is emelkedhet.

A fővárosi állatkert nyitva lesz ma éjszaka

Augusztus 30-án éjszaka ismét szélesre tárják kapuikat az ország állatkertjei és vadasparkjai. Nem lesz ez másként a Fővárosi Állat- és Növénykertben sem, ahol az elmúlt évek hagyományaihoz méltóan izgalmas programokkal várják ezen az estén a családokat. A látványetetéseken, szakmai vezetéseken és bemutatókon túl éjszakai kulisszatitkokat is megismerhetnek az állat- és növényvilág iránt érdeklődők. A részletes programok itt olvashatók. A fővárosi állatkert mellett a Tropicarium is különleges éjszakai programokkal készül, de csatlakozott a kezdeményezéshez a Budakeszi Vadaspark, a veresegyházi Medveotthon, Pagony Arborétum és Vadaspark, a Szegedi és a Nyíregyházi Vadaspark, a győri Xantus János Állatkert, a miskolci Állatkert és Kultúrpark és a Szarvason található Körösvölgyi Állatpark.

Pénteken kezdődik a Bakáts Feszt is

Koncertek, gyerekprogramok, kiállítás, irodalmi beszélgetések, filmvetítések, helytörténeti séták – ezeken mind részt vehetünk augusztus 30. és szeptember 1. között a Bakáts tér ingyenes fesztiválján. További részletek itt olvashatók ezzel kapcsolatban

Komolyzenei koncert lesz a Svábhegyen

Égbolt, hegy, zene címmel komolyzenei koncert lesz a Svábhegyi Csillagvizsgálóban augusztus 30-án. Immár nyolcadik alkalommal csendülnek fel William Herschel csillagász és zeneszerző művei a Svábhegyi Csillagvizsgáló hatalmas ősfás parkjában. A programról részletesebben itt lehet olvasni.