Fővárosi politikusokat vesztegethettek meg, nagy erőkkel zajlik a Lánchíd-ügy nyomozása

Továbbra is nagy erőkkel folyik a nyomozás a fővárosi számlagyár ügyében. A botrány kulcsfigurája, Vig Mór exügyvéd jelenleg is börtönben van, a letartóztatását nemrég hosszabbította meg a bíróság, így a férfi nyár végéig biztosan rács mögött marad. A hatóság adócsalás, hűtlen kezelés és vesztegetés miatt is eljárást indított, a szálak pedig a Karácsony Gergely vezette Városházáig érnek.