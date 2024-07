Tragédia rázta meg Angyalföldet, nyugdíjas szomszédja végzett egy férfivel

A két lakó gyakran vitatkozott egymással, információink szerint az utóbbi időben is többször összekaptak. Így történt ezen a tragikus délutánon is: a nyugdíjas haragosan sietett le lakótársához, akivel ismét összevesztek, az idős férfi azonban ezúttal egy késsel érkezett, amit a vita hevében elő is kapott, majd belevágta vitapartnerébe.