Te tudod mi a különbség a borravaló és a szervízdíj között? Itt a válasz!

A Ripost embereket kérdezett arról, hogy mit gondolnak a borravalóról, illetve arról, amit a magyar miniszterelnök jelentett be róla.

„A legnagyobb jattot eddig Ausztriában kaptam, mikor egy síparadicsomban dolgoztam. Száz euró volt amit egy asztaltársaság dobott össze" – mondta a Ripostnak István, aki ennek ellenére itthon szeret jobban dolgozni, mivel a családja Budapesten él. De nem csak a felszolgálók fizetése egészül ki a borravalóval, hanem a futároké is. Ők az alapfizetés mellett a megrendelések címei után is kapnak egy kisebb összeget, de a járműveik tankolását a jattból tudják fedezni, így ez is a napi bevételük szerves részét képezi.

„Nagyon változó, hogy mikor és mennyi borravalót kapunk, de összességében ebből tudjuk fedezni a kiadásainkat, a tankolást, és a járművek szervizelését. Vannak vendégek akik egy forintot sem adnak, de akadnak nagyon bőkezű kuncsaftok is. Egy nap legalább öt és tízezer forint körüli összeget kell összeszednünk a borravalóból, hogy megérje bejönnünk dolgozni" - fogalmazott a Ripostnak Gábor, aki hozzáteszi, hogy az ő munkájukban a borravaló megadóztatása eleve nehéz lenne, hiszen nem lehet nyomon követni, hogy melyik rendelésnél kaptak az étel áránál több pénzt.