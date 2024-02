Közel 4 milliós borravalót adott egy kávézóban a vendég, szívszorító oka volt rá

Ahogy arról egy hazai protokolltanácsadó szakvéleménye alapján legutóbb is írtunk, a borravaló aranyszabályai szerint egy éttermi étkezés után általában 10-20 százalékos jattot szokás adni a személyzetnek. Ezt szokták meg az amerikai Benton Harborban működő Mason Jar Caféban is.

Fotó: Pexels

Most azonban egy vendégük 10 ezer dollárral egészítette ki a mindössze 32 dollárnyi fogyasztásáról szóló számlát – számolt be róla az NBC. Bár a számok közti vesszők és pontok mást jelentenek az Egyesült Államokban, mint nálunk, a pincéreknek komoly fejtörést okozott, hogy vajon elvétett-e valamit a szórakozott kuncsaft, hiszen több mint 3 és félmillió forintnak megfelelő összegről volt szó. Meg is kérdezték, valóban 30 ezer százalékos pluszt szeretne-e nálunk hagyni.

Egy nemrégiben elhunyt barátom emlékének szánom, aki itt élt, és most volt a temetése

– indokolta bőkezűségét a fekete öltönyös férfi Paige Mulick pincérnőnek.

Az ötszámjegyű borravalót végül kilenc felé dobták szét, így mindenki, aki aznap dolgozott, 1100 dollárt vihetett haza, ami – pestiesen szólva – még Amerikában sem két fillér.