A borravaló aranyszabályai

A Fanny magazin egy nagyon megosztó kérdéskörben nyújt most részletes tájékoztatást. Mutatjuk!

Fotó: Pexels

1.

Ahány ország, annyi szokás

A borravaló mértéke országonként eltérő lehet, ezért ha külföldre utazunk, érdemes előre megismerni a helyi szokásokat és szabályokat. A legtöbb országban 10 százalék a borravaló összege, de például az USA-ban és Kanadában 20 százalék számít általánosnak, míg Japánban ellenkezőleg, kifejezetten sértésnek veszik.

2.

Százalékban mérik

Jó tudni, hogy hazánkban az összeg általában a számla 10-15 százaléka szokott lenni. Így ha például 10 ezer forintot fizetnénk az étteremben a vacsoráért, ezen felül 1000-1500 forintot tanácsos átnyújtani a pincérnek.

3.

Díjazzuk a minőséget! A borravaló egyfajta köszönet a jó kiszolgálásért vagy a minőségi szolgáltatásért. Ha elégedettek vagyunk, közelítsünk a felső határ felé, de ha a szolgáltatás minősége nem volt megfelelő, akkor azzal is kifejezhetjük véleményünket, hogy keveset vagy akár egyáltalán nem adunk borravalót.

4.

Nincs szükség szavakra

Sokan bizonytalanok abban, milyen módon adják át a borravalót. Ha készpénzben adnánk, fontos, hogy legyünk diszkrétek. Nem szükséges közölni a pincérrel, mennyit kérünk vissza, inkább tegyük a számla mellé vagy a tokkal adjuk át közvetlenül a felszolgálónak.

5.

Készpénz a zsebünkben

A borravalót sok helyen lehet már bankkártyával is fizetni, mégis tanácsos erre a célra tartani magunknál készpénzt is. A számla összegét érdemes pontosan kifizetni kártyával, majd a borravalót külön tegyük az asztalra vagy a tokba.

6.

Automatikusan felszámítják

Fizetés előtt bátran érdeklődjünk arról, hogy a számla tartalmazza-e már a felszolgálási díjat. Ha igen, akkor nincs szükség további borravalóra. Természetesen, ha úgy érezzük, hogy kiváló kiszolgálásban volt részünk, extra borravalót is adhatunk.

7.

Jut belőle mindenkinek

Előfordulhat, hogy a számlát és a borravalót nem a felszolgáló pincérnek, hanem a fizető pincérnek kell fizetnünk. Ha elégedettek voltunk a felszolgálással, és a helyzet lehetővé teszi, a borravaló egy részét adhatjuk a számla fizetésekor a főpincérnek, és egy külön összeget pedig rajta keresztül vagy közvetlenül a pincérnek is adhatunk, ezzel megköszönve a munkáját.

8.

Pénz helyett ajándék Kevésbé ismert, hogy a taxisofőrnek, ruhatárosnak, benzinkutasnak, vagy a szállodai recepciósnak, londinernek és a takarítónak is megköszönhetjük a munkáját. Nekik általában 5-10 százalék közötti összeget is adhatunk, de kisebb ajándékokkal is kedveskedhetünk. A szobalány biztosan örülne az asztalon hagyott kisebb ajándéknak, a kútkezelőt pedig meghívhatjuk egy kávéra is.

9.

A kerekítés szabályai

Megosztja a véleményeket, vajon a szépségiparban dolgozóknak is kell-e borravalót adnunk. Itt is általános szabály, ha elégedettek vagyunk, vagy valamilyen extra szolgáltatást kaptunk, például várakozás közben kávéval kínáltak minket, megköszönhetjük a

munkájukat. Ha nem szeretnénk 5-10 százalékot adni, arra figyeljünk, hogy fizetéskor mindig felfelé kerekítsünk.