Ryanair botrány: személyzethiányra hivatkoznak, emiatt kellett törölni a nápolyi járatot

Több, kisgyermekes magyar család 2024. 07. 13-án 22:05-kor indult volna Nápolyból Budapestre, de a járatot törölték. Az utasokat arra az egy éjszakára elszállásolták. A másnap induló járatok már beteltek, családok ragadtak több napra Olaszországban. Az utasok leginkább azt nehezményezik, hogy nem is próbáltak segíteni rajtuk, az egy éjszakai szálláson kívül ellátást nem kaptak, részletes információval sem szolgált a fapados légitársaság. A Metropol megkérdezte a Ryanairt az ügyben.

Személyzethiány miatt törtölték a járatot

„A légi forgalomirányítás Európa-szerte tapasztalható személyzethiánya okozta késések miatt a Nápolyból Budapestre tartó járat (július 13.) nem indulhatott el a nápolyi repülőtér szigorú 23:00 órai felszállási tilalma előtt, így a járat törlésre kényszerült" - közölte lapunkkal a fapados légitársaság.

A Ryanair szerint az utasok teljes visszatérítést kapnak

Az utasok arra panaszkodtak, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást és ellátást, a hazautat pedig a saját költségükön kellett kifizetniük. A másnap induló járatokra már betelt a hely, ezért napokig Olaszországban ragadtak. A légitársaság ezzel szemben azt állítja: "Az érintett utasokat e-mailben és PUSH-üzenetben értesítették és tájékoztatták arról, hogy választhatnak ingyenesen járatot, vagy teljes visszatérítést kapnak" - írták.

Elnézést kérnek

"Őszintén elnézést kérünk a járattörlésből adódó esetleges kellemetlenségekért, amelyeket az ATC-személyzet hiánya okozott Európa-szerte, amely a Ryanair ellenőrzésén kívül esik és minden Európában működő légitársaságot érint” - tették hozzá. Arra nem tértek ki, miért nem gondoskodtak az utasaikról, miért nem gondoskodtak mentesítő járatról másnap.

A kormány elfogadhatatlannak tartja

Mint azt Orbán Viktor miniszterelnök is kifejtette: a kormány elfogadhatatlannak tartja, ahogyan egyes légitársaságok az utasokkal bánnak, figyelmen kívül hagyva a nemzetközi rendelkezéseket is. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke figyelemfelhívást küldött több diszkont-légitársaság vezetőjének, Nagy Márton gazdasági miniszter pedig bekérette a a magyar repülésirányító HungaroControl vezetőjét. A fapados légitársaságok hozzáállása a Kormányinfón is szóba került.