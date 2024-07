Figyelmeztetés: nem engednek fel a repülőre, ha ilyen ruhában jelensz meg!

A repülés egy igen megosztó téma. Vannak, akik nagyon szeretnek a magasba emelkedni és úgy utazni, vannak azonban, akik ki nem állhatják. Annyi azonban bizonyos, hogy ez a legnépszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy A-ból B-be eljussunk. A repülés azonban nem olcsó és pláne nem egyszerű! Rengeteg szabály van, amiket észben kell tartanunk, hogy ne legyen problémánk. Tudnunk kell például csomagolni, ráadásul úgy, hogy ha kipakoltatják a bőröndünket, ne tartson órákig visszacsomagolni. Tudnunk kell, hogyan szállíthatunk folyadékot, mit kell levenni az átvilágításnál, stb. Amit azonban kevesen gondolnak, az az, hogy az öltöködésünk miatt is megtagadhatják a felszállást.

Szigorúak a szabályok a reptereken

Egy volt légiutas-kísérő nagyon sok kulisszatitkot osztott meg, és sok olyan szabályt fedett fel, amelyről az utasok jelentős része nem is tud. Ha körbenézünk a reptéren, azt láthatjuk, hogy nagyon sokféle ember szaladgál. Vannak, akik öltönyben indulnak útnak, mások pedig lenge strandruhában készülnek a vakációra. A stewardess most elmondta, hogy nem megfelelő öltözet esetében le is tehetnek a gépről.

Elmondta, hogy odafenn a magasban az emberek sokszor másképpen viselkednek. Mivel több órára össze vannak zárva és a magasság is zavaró, egy-egy poén vagy beszólás elmérgesedhet, és néhányan hajlamosak agresszívabban reagálni. Viszály esetében a kényszerleszállás a protokoll. Ezt mindenképpen igyekeznek elkerülni, ezért nem engedik fel az olyan utasokat, akiknek mások számára zavaró az öltözékük. Ha tehát a pólón megosztó rigmusok, szlgenek, esetleg trágárságok kapnak helyet, vagy szeméremsértő az öltözetünk, akkor a stewardess leszállíthat a gépről - írja a Mirror.