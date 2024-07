Rémület Komárom-Esztergom vármegyében: kritikus állapotba került egy idős férfi, a saját kertjében történt a borzalom

Egészen meghökkentő eset történt Komárom-Esztergom vármegyében még szombaton. Az Országos Mentőszolgálat számolt be arról, hogy egy idős férfi gondtalanul kertészkedett, amikor megtörtént a baj: darázsba lépett, és nagyon rosszul lett, még kiütések is jelentkeztek a testén – nem késlekedtek a feleségével, hívták is a mentőket, hiszen tudták, hogy segítségre van szükség.

A mentésirányító gyorsan riasztotta a legközelebbi mentőegységet, és végig vonalban maradt, hogy megnyugtassa a rémült bejelentőt. Perceken belül megérkeztek a helyszínre a mentők, akik emelt szintű ellátásba kezdtek. A gyors segítségnyújtás végül sikerre vezetett, szerencsére nem lett tragédia a darázscsípésből.