Eddig tart a kánikula előtti, kellemesen hűvös idő

Június utolsó hétvégéjén viszonylag párás, trópusi meleggel kellett megküzdenünk. Sajnos ez a hőség hamarosan visszatér. Addig azonban érdemes kiélvezni a hűvösebb idő adta lehetőségeket.

A szerdai és a csütörtöki kellemes meleg után ismét kánikula vár ránk (Fotó: Köpönyeg)

Különleges helyzet adódik szerdán és részben még csütörtökön is

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Majd így folytatta:

Ismét két hőhullám között vagyunk, mert hétvégén megint jön egy, a múlt hétvégi után.

Addig azonban a szerda sem lesz problémamentes, de még így is jóval kellemesebb lesz a nap, mint a hétvégi meleg során.

Szerdán már enyhülhetnek a hidegfronti tünetek, de a fokozottan érzékenyeknél még előfordulhat fejfájás, migrén és akár ízületi fájdalom.

A felhősebb keleti tájakon kicsit bágyadtabbak, kedvetlenebbek lehetünk, emellett az északias szél is megerősödhet, ami nyugtalanságot, fejfájást, vérnyomás-ingadozást is okozhat. Ami pedig a felfrissült levegőt illeti, a meteogyógyász javaslata, hogy még ebben a kellemesen hűvös időben szellőztessük át a lakást, hogy lehűljenek a bútorok, a falak és a padló is. Csütörtöktől ugyanis olyan melegedés kezdődik, aminek hatására a hétvégére ismét kánikula lesz.

Fontos továbbá, hogy a többnyire napos időben se feledkezzünk meg a bőrünk védelméről. Délelőtt 10 óra és délután 16 óra között a naposabb tájakon ugyanis nagyon erős, helyenként extrém erős lesz az UV-sugárzás. A szabadban így akkor is ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, ha főként az árnyékban tartózkodunk.

A pollenek terhelését illetően pedig elmondható, hogy továbbra is erős koncentrációban vannak jelen. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően közepes-magas tartományban alakul, a pázsitfűféléké esetenként elérheti a nagyon magas szintet is. Az útifű virágpora közepes, helyenként magas szintet érhet el, míg a libatopféléké, a lóromé, a kenderféléké, a gyékényé, a sásféléké, valamint az ernyősvirágzatúaké országosan alacsony lesz. A fák közül alacsony koncentrációban van jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus- és tiszafafélék, a hárs és a fenyőfélék pollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően a magas-nagyon magas tartományban alakulhat.