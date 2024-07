Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók, minden adott a földönkívüli élethez

Új élet mindössze 50 fényévnyire? Nos, a legújabb felfedezést követően simán elképzelhető, hogy egy vízzel teli, élhető "szuper-Földre" leltek, ahol idegenek képesek lennének az életre. Az új exobolygó a Naprendszerünkön kívül található. Tudósok úgy vélik, hogy felszíne és atmoszférája hasonló lehet, mint a Földé. A bolygót LHS 1140b-nek nevezték el.

Élhető exobolygóra leltek Fotó: Pexels (illusztráció)

Jelenleg az LHS 1140 b a legélhetőbb exobolygó.

- közölték. Kiemelve, ez egy nagy mérdföldkő az élhető exobolygók kutatásában.

A felfedezést a Montreáli Egyetem is megvizsgálta, összevetve a NASA korábbi adataival. Kijelentették, az LHS 1140 biztos, hogy nem egy mini Neptunusz, hanem inkább egy Föld jellegű, sziklás, vizes bolygó, amelynek rádiusza kétszer akkora, mint a Földé.

További elemzések alapján azt is közölték, hogy az LHS 1140 b a Földhez hasonlóan nitrogénben gazdag légkörrel rendelkezik.

Ez az első alkalom, hogy egy lakható zónában, sziklás vagy jégben gazdag exobolygón láttunk légkört

- jelentette ki Ryan MacDonald, a Nasa Sagan munkatársa.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a bolygó jelentős légkört tartott meg, és folyékony víz befogadására is alkalmas, így a tudósok óceánelmélete is életképes. Valószínűleg az exobolygó egy 4000 km átmérőjű óceánt képes elviselni, ami megegyezik az Atlanti-óceán felszínével is.

Az LHS 1140 b hőmérséklete pedig 20 Celsius körül lehet. Minden adott tehát egy idegen élethez - írja a TheSun.