Berobban a közel 40 fokos hőhullám, ilyen veszélyekre figyelmeztet a meteogyógyász

Ismét egy melegedés kezdődött, melynek hatásai egészen a jövő hét végéig kitartanak majd, így jobban tesszük, ha mindannyian felkészülünk arra, ami ránk vár a perzselő forróság miatt.

A hőhullámban fontos, hogy lehűtsük a szervezetünket (Fotó: Mohai Balázs)

Ismét elindult egy komoly hőhullám, ami idén már a harmadik lesz. Már a mostani hétvégére berobban az az erős hőhullám, aminek köszönhetően a jövő hét elejére már a 40 Celsius-fokot is elérhetjük

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint erre főként az időjárás változásaira érzékeny embereknek kell felkészülnie, de nem csak nekik.

Az egyre komolyabb terhelésnek a következményei is egyre komolyabbak lesznek. Már pénteken beindult egy olyan melegedési tendencia, ami a fejfájósok számára ezúttal is sok gondot okozott. Szombaton már 35 Celsius-fok közeli értékkel kell számolnunk, amit komolyan kell venni.

– hívta fel a figyelmet a meteogyógyász.

Ebben az erőteljes melegedésben az a legkevesebb, hogy felerősödnek a melegfronti tünetek: migrén, fejfájás, keringési problémák, szédülés, rosszullét, fáradékonyság, dekoncentráltság és bágyadtság egyaránt előfordulhat. Alvásproblémák is jelentkezhetnek, emiatt kialvatlanok lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A szakember szerint, aki teheti, a legmelegebb órákban maradjon a besötétített, vagy klímás otthonában és fogyasszon elegendő folyadékot.

A Köpönyeg előrejelzése szerint ma még istenes lesz az időjárás ahhoz képest, ami a jövő héten vár ránk. Július 6-án még „csupán” 35 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála és vasárnap is hasonló hőmérsékletre számíthatunk. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de délután, este északnyugaton és északon egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél. Jövő héten aztán berobban az igazi kánikula, hétfőn már 37 fokra is készülhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán, július 10-én éri el a hőség a csúcspontját, amikor már 39, talán 40 fok is lehet. Ezt követően egy kicsit visszaesik a napi csúcshőmérséklet, de 35-36 foknál nem lesz hűvösebb akkor sem, sőt jövő hét hétvégére csapadék is várható, így az akkor várható fülledt idő fogja csak igazán megviselni a gyerekeket, az időseket és a szívbetegeket, valamint a vérnyomás problémával küzdőket.