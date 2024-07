Nőhet a balesetek száma az elkövetkezendő napokban: ilyen súlyos hatással van szervezetünkre a kánikula

Kérdés nélkül megérkezett az igazi nyár. A mai nappal kezdve ugyanis hihetetlen felmelegedés veszi kezdetét, ami miatt vasárnapra hőségriadót is kiadott riasztás formájában a HungaroMet, miután akár 37 fokot is mérhetünk majd a hétvégén. Ez a nagy kánikula pedig a jövő héten is végig folytatódni fog. Az átlaghőmérséklet nem megy 32-33 fok alá napközben majd sehol. Ez pedig bizony a szervezetünkre is hatással lesz.

A nagy meleg hatással van a szervezetünkre, koncentrációnkra, Fotó: pexels

A melegfronti hatás ugyanis megterheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket érinti majd, de az egészséges szervezetre is hatással lehet.

Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítőképességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki

- közölte dr. Pukoli Dániel.

Ez mellett ráadásul a napi 8-12 órás napsütés miatt az UV-sugárzás is rendkívül magas lesz, így azoknak, akiknek ebben a kánikulás időszakban is muszáj a napon lenniük, fontos a nap elleni védelem csakúgy, mint a bőséges vízfogyasztás és az árnyék keresése főleg a déli órákban.