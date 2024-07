Ma 73 éves a magyar rockzenész, akit milliók imádnak

73 éves lett a magyar rocksztár

Az Edda Művek énekese, Pataky Attila 1951. június 2-án született Miskolcon, a Vasgyári lakótelepen. Édesapja harcolt a második világháborúban főhadnagyként, majd a szovjetek két és fél évre hadifogságba csukták. Az énekes már középiskolai tanulmányai során is tagja volt alkalmi zenekaroknak, de mégis az Eddába való csatlakozása adta meg neki a lökést. Az évek során rengeteget koncerteztek a diákok, de mivel a zenélés Attilán kívül a többieknek csak egy szimpla hobbi volt, így kiléptek belőle. Halász József zenekarvezető Patakyra hagyta a zenekar névjogait 1977-ben. Újraszervezte a társaságot Miskolc általa legjobbnak ítélt zenészeiből, de végül csak 1983-ig léteztek. Pataky 1984-ben Norvégiába utazott, ahol több magyar zenésszel együtt a vendéglátóiparban kezdett el dolgozni mint bárénekes. Az Edda Művek 1985-ben állt újra össze, és a mai napig aktív. Attila két fiúgyermek édesapja, aktív részvevője és szervezője a Békemenetnek.

Gödöllő, Edda-koncert, Pataky Attila – Fotó: Teknős Miklós / Mediaworks archív

Ma lenne 88 éves Hofi Géza

Hofi (Hoffmann) Géza 1936. július 2-án született Budapesten. 65 éven át a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakjaként élt, mígnem 2002. április 10-ének napján elhunyt, és most a nagyok között, a Farkasréti temetőben nyugszik. Hofi a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és Kiváló Művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas, valamint Karinthy-gyűrűs magyar humorista, előadóművész, színművész. Előadásaiból mindig kiérződött a pártatlansága, bárki is volt hatalmon, azt mindig megcsipkedte a kritikáival vegyített humorával. Ő volt a humor mestere, minden komikus és előadó felnézett rá, az emberek pedig szerették és tisztelték őt is és a munkásságát is egyaránt. 2001. május 27-én került sor az 1500. előadására, és 2002. április 7-én volt az utolsó fellépése a Madách Kamara Színházban. 2002. március 3-ai előadását rögzítette a Hungaroton, ami „Napsugaras jóéjszakát” címmel került nyilvánosságra a művész halála után.