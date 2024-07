Elszabadult kígyó egy újpesti társasházban, UFO Pilisszántódon, kamuzöldítés Budapesten

Nagyon sokan olvastátok azt a cikkünket, amiben arról a félelmetes szituációról írunk, ahol egy budapesti családot tartott rettegésben a mérgesnek vélt óriáskígyó.

A kígyóról később kiderült, hogy egy védett kockás sikló. Fotó: Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat

Mérges kígyó van az egyik társasházunkban

– mondta aggodalmaskodóan egy lakó, aki arról értesítette az újpesti társasház kezelőjét, hogy egy kígyó sziszeg a szobájuk sarkában. Az újpesti Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai éppen úton voltak egy óvodába, hogy előadást tartsanak a gyermekeknek, amikor befutott hozzájuk a hívás, hogy baj van. Az őrszolgálat ennek hallatán azonnal irányt váltottak és megindultak a vélt veszélyforrás irányába, ahol szembesültek vele, hogy az állítólagos halálos mérges kígyó, nem mérges és még csak nem is óriási, mint ahogy azt a rémült lakók leírták. A csúszó-mászó ártalmatlan állat valószínűleg a szellőztetés alatt mászhatott be a földszinti lakásba, ahonnan végül az állatvédők sikeresen begyűjtötték. Mivel a kockás sikló egy védett állat, ezért az állatvédők úgy gondolták, hogy szabadon engedése előtt még megmutatják azt a gyerekeknek, hogy a csodájára járhassanak.

UFO jelent meg a Pilis-hegységben

Rengetegen olvastátok azt a cikkünket is, amiben a Párkányban élő nő, Mónika és barátja 2023-ban felfedezett különös jelenségéről írunk. A pár állítása szerint egy fénylő UFO-t pillantottak meg az égen. Először azt hitték, hogy valóban csak egy csillag lehet, ám hamar rájuk cáfolt az, amit a távcsövükön láttak.

Egyre jobban fényleni kezdett és úszott fel a hegyek közül az égboltra, aztán megállt egy ponton. Egyikünk sem látott még hasonlót. Elkezdtük a távcsővel megfigyelni, mi lehet az. A belsejében az UFO kékesfehér színeket szórt. Bámulatos látvány volt!

– árulta el a Metropolnak a nő, aki hozzátette, hogy sokáig figyelték, szinte órákig, néha elbóbiskoltak, de az UFO ugyanott maradt. Nem változtatta a pozícióját, nem is közeledett, így nem tudták hova tenni, amit láttak. Hajnalban, amikor pedig elkezdett pirkadni, már nem látták, az eltűnt.

Mónika szerint egy fénylő UFO jelenhetett meg neki Fotó: Metropol olvasó

Hol vannak azok a beígért fák?

Az alábbi cikkünket is sokan olvasták: életbe lépett az országos tiszti főorvos által az ország egész területére elrendelt és péntekig tartó legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás. Karácsony Gergely beígért fáinak pedig se híre,se hamva: Budapest betondzsungelében nem lehet megmaradni, folyt a forró levegő, árnyékot alig, vízosztást a 40 fokos őrjítő hőségben egyáltalán nem látni, pedig aztán a főpolgármester azt mondta a lakosoknak, az utcán közlekedőknek, hogy igyanak vizet – mondván, egyre több az ivókút –, addig a valóban klímatudatos Belváros önkormányzata olyan előrelátó zöld és kék intézkedéseket hozott az elmúlt években, amelyek nagyban megkönnyítik az ott élők mindennapjait kánikula idején is. Ezzel szemben Karácsony Gergely semmit nem csinál, 2019-es kampányában is szó szerint fűt-fát összeígért, amelyből a mai napig nem láttunk még semmit sem.