Fehér poros-botrány: Mégsem rágalmazott a fideszes képviselőnő

A közel múltban mentette fel rágalmazás vádja alól a Fővárosi Törvényszék Dódity Gabriella kispesti fideszes önkormányzati képviselőt, miután 2019-ben a szintén helyi képviselő, volt MSZP-s Lackner Csaba beperelte. A fehér poros-ügyként elhíresült eset még a '19-es kampány előtti időre nyúlik vissza, amikor is egy olyan felvétel látott napvilágot, amelyen egy, a szocialista politikusra nagyon hasonlító férfi a kispesti önkormányzatban működő korrupcióról, és konkrét nevekről beszélt, miközben fehér port szárított, és porciózott.

A felvétel egyik jelenete / Fotó: Hír Tv

„Vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában is azt mondják, hogyha te évente nem keresed meg a százmillió forintot, akkor hülye vagy”– erről és pénzek visszaosztásáról, ingatlanok megszerzéséről, korrupciós ügyletekről számolt be a 2019-es választási kampány előtt egy titkos videófelvételen az a férfi, aki megszólalásig hasonlított Lackner Csabára. Akkor Dódity Gabriella szóvá tette, hogy fehér poros az orra, mire Lackner keresetet nyújtott be a bíróságra azzal, hogy a képviselőnő megsértette becsületét és azt a képet festette róla, hogy drogozik. A kormánypárti politikust elmarasztalták, másodfokon is elítélték rágalmazásért, a büntetése megrovás volt.

Dódity Gabriella ártatlan, nem rágalmazott / Fotó: Facebook

Ezt később megsemmisítette a Kúria, jogellenesnek ítélte ugyanis azt, hogy a Dóditytól az eljárás során megvonták a valóság bizonyításának lehetőségét. Így a tanúk kihallgatásával folytatódott év elején a fehér poros per, amelyben a közel múltban újabb fordulat történt. Dódityot a Fővárosi Törvényszék ugyanis felmentette a rágalmazás vádja alól. Mint Dódity Gabriella közösségi oldalán írta: "Öt év után végre lezáródhatna...de nem fog, mert Lackner Csaba bejelentette: fellebbeznek". Meglátjuk...