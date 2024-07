Elhallgatta, de lebukott: ezekben az ügyekben kamuzott a választóknak Karácsony Gergely a kampányban

Karácsony Gergelyt durva hazugságon értük tetten. Közlekedési káoszt teremtett, ki akarta tiltani a kocsikat a városból, lebukott, letagadta, most pedig bebizonyosodott, hogy pont úgy hazudik, mint Gyurcsány. Az autókitiltási botrány részeként a rakpartról teljesen kitiltaná az autókat. Karácsony maga nyújtotta be azt a tervet, miszerint hétköznap, munkanapon, tanítási időben is, tehát végleg lezárná a pesti alsó rakpartot. Ezzel az utolsó szöget is bevernék a fővárosi közlekedés koporsójába. Óránként 2400 autó megy át a rakparton, ha lezárják, ezek az autók mind a kisebb utakon fognak torlódni. Nőni fog a légszennyezettség, a dugó és a káosz