Aggódnak a magyarok: meghibásodott az atomerőmű 1-es reaktora

Szinte minden európai országnak van atomerőműve, ugyanis - a technológia jelenlegi állapota szerint - ezzel lehet a legolcsóbban energiát termelni. A szomszédos Romániában is vannak ilyen erőművek, így például Csernavoda, amely Bukaresten túl található. A Maszol most megtudta, hogy az itteni erőmű automatikusan lecsatlakozott az országos hálózatról, ugyanis meghibásodás történt. Az 1-es erőmű reaktora ugyanis meghibásodott, de nukleáris veszélyt nem jelent. A romániai magyarok aggódnak, azonban nincs ok az aggodalomra, hiszen a meghibásodás nem jelent veszélyt.