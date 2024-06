A kormánypárti elfogultsággal egyáltalán nem vádolható Partizán című dollárbaloldali műsor is élőben közvetítette a Békemenet történéseit. Riporterük, Tóth Jakab a helyszínről jelentkezett be, és mint mondta, akkor a tömeg, hogy időközönként elment a térerő és az internet is.

A HírTV felvételén is jól látható volt a véget nem érő tömeg. Még a baloldali média szerint is több százezren voltak a Margitszigeten. Fotó: Hír TV

A Partizán riportere ezután élő adásban beszélt arról, hogy elképesztően nagy tömeg indult meg a Lánchídtól a Margitsziget felé, ahol a Békemenet zárásaként beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök.

Tóth arról is beszélt, hogy a látottak alapján több százezresre saccolná a békéért menetelők számát.

"Nem engedjük gyermekeinket az ukrán frontra"

15 óra után nemsokkal a Margitszigeten felállított színpadon beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök. Mint mondta:

Európa ma háborúba készül. A háborúpárti vonaton nincsen fék és megőrült a masiniszta. Nem kevesebbre vállalkozunk az EP-választáson, hogy ezt megállítsuk. A magyar kormány tudja, hogy kell ezt csinálni. A nemzetek önfeladása felé robogó szerelvényről időben lekapcsoltuk a magyarok kocsiját és a magyar gyermekeket is kimentettük a genderaktivisták kezéből. Azt sem fogjuk hagyni, hogy a gyerekeinket és az unokainkat a ukrán frontra vagonírozzák.

No migration, no gender, no war

– rögzítette Orbán Viktor.

Leszögezte, hogy a magyar az egyetlen békepárti kormány. Jelezte, hogy a Fidesz–KDNP-re leadott szavazat ma életet ment.

Csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Csak akkor maradhat ki Magyarország a háborúból, ha miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme

– húzta alá. Kiemelte, hogy ha a baloldal győz, csak idő kérdése és a háború utolér bennünket.