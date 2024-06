Utazási horoszkóp: ide szervezd a nyaralásodat a csillagjegyed alapján!

Ahány ember, annyiféle nyaralási szokás és elképzelés van a tökéletes üdülésről. Van, aki egy nap alatt felfedezné az egész környéket, aktívan pihen, bejárva erdőt és mezőt, más pedig a vízparton való pihenést részesíti előnyben, kezében egy finom koktéllal, tudva, hogy rá sem kell néznie a mobiljára. Az efféle különbségek magyarázhatók horoszkópunkkal is. Most megmutatjuk, hová érdemes utaznia a különböző csillagjegyeknek, hogy tutira olyan legyen az idei nyaralás, mint azt várták.

Bizonyos jegyek imádják a felfedezést, a túrázást és az aktív pihenést, míg mások csak sütkérezni szeretnének a parton, koktéllal a kézben (Fotó: zeljkodan)

Kos, Oroszlán, Nyilas: Neked napfényből sosem elég!

Nem minden pihenteti ugyanúgy a tűz, a föld, a víz vagy a levegő jegyben születetteket. A tűz-elemű jegyekről azt tartják, hogy energikusak, lelkesek és szenvedélyesek, így számukra nagyon fontos egy nyaraláskor, hogy a helyszín csupa napfény legyen – írja az Astronet. A Kost így tehát a forró, napos vidékek vonzzák, sok városnézéssel és aktivitással valamilyen mediterrán helyen. Számára Olaszország vagy Görögország jó választás lehet. Hasonló jellemző az Oroszlánra is, aki imád a strandon napozni, este pedig belevetni magát a város forgatagába. Emellett imádja a luxust, így számára Franciaország vagy Szicília a tuti hely. A szintén tűz jegyű Nyilas is szereti a napütést, ám emellett kedveli a hegyeket és a vadregényes tájakat is. Sokat szeret utazni, lételeme a felfedezés. Számára Spanyolország, Ausztrália vagy Dél-Afrika jelentheti az álomnyaralást.

A Bika imád henyélni és a parton lustálkodni, ezt pedig előre tervezetten, precízen teszi, ahogy a többi föld jegy (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Bika, Szűz, Bak: a nyugodt, kiszámítható pihenés hívei

A föld jegyekről elmondható, hogy mindig két lábbal a földön állnak, gyakorlatiasok, hatékonyak és megbízhatóak, így velük biztosan nem történik meg az, hogy lekésik a repülőgépüket, vagy nem foglalják le időben a szállást. Szeretnek mindent precízen megtervezni, a helyszínen pedig élvezni munkájuk gyümölcsét. A Bika ebben a legjobb, hiszen imád henyélni, számára a festői környezet és a jó ételek a kulcsa az álomnyaralásnak. Ehhez Törökország, Görögország, Capri vagy Ciprus is megfelelő lehet számára. Hasonló helyeken érzi jól magát a Szűz is, aki szeret spórolni a nyaralás alatt is, így gyakran választ akciós utat. Neki Krétát, Törökországot vagy Horvátországot ajánljuk a csillagjegye alapján. A Bak hasonlóképpen utál improvizálni, fontos számára a csendes szállás és imádja a hegyeket. Neki Svájc, Németország, vagy Dél-Afrika jó választás lehet.