„Mindenkit meg fognak ölni” – Németül ordibáló nő terrorizálja Budapestet

Egy németül ordibáló asszony hozta a frászt áprilisban a szegedi lakosokra. Az üvöltöző rém a Mars téren és a környékén kísértett, ahol zavarodott állapotban hangoskodott. A Szeged365 egyik olvasója pedig azt is elmondta, hogy két lány annyira megrémült a németül hadováló ámokfutótól, hogy egy közeli kisboltba menekült be a nő elől. Többen jelezték, hogy nem először tűnt fel a környéken: egy másik lányt le is köpött, míg máskor az egyik élelmiszerboltba ment be balhézni. Legutóbbi ámokfutása sem ért véget a két lány halálra rémítésével és a járókelők megbotránkoztatásával: innen továbbment és a vasútállomáson folytatta a vircsaftot:

„Délután a Mars téren is ordított a bérletárus hölggyel, Budapestre akart menni. Mindenki őt nézte” – írta egy nő.