Rendkívüli közleményt adott ki a Magyar Nemzeti Bank, a pénzünkről van szó

Az MNB azt közölte, az általuk csütörtökön kiadott sajtóközleményben már egyértelműen állást foglaltak, hogy az Apple által szerdán technikai okokból jogosulatlanul indított nagy mennyiségű tranzakció az ügyfelek által jóvá nem hagyott fizetési műveletnek tekintendő, azaz teljeskörűen visszajár az ügyfeleknek.

Az MNB nem elégedett a jelenlegi folyamatok gyorsaságával, ezért felszólítja a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy haladéktalanul kezdjék meg az ügyfelek kártalanítását.

Közölték azt is, hogy az elmúlt napokban az MNB számos egyeztetést folytatott a hazai hitelintézetekkel, a Bankszövetséggel, a kártyatársaságok képviselőivel, valamint az Apple-lel is, és megerősítést nyert azon korábbi információ, hogy valóban technikai hiba okozta a terheléseket, ami az Apple webáruház nemzetközi bankkártyaelfogadó partnerénél következett be, nincs szó kibertámadásról.

A hiba következtében a magyar ügyfeleknél szerdán 18-20 óra között mintegy 780 000 jogosulatlan terhelés történt több mint 2 milliárd forint értékben

- jelezték.

Az MNB információi szerint a technikai probléma csak ebben az időszakban állt fent, a pénteki újabb ügyfélértesítések nem új incidens miatt következtek be, csak a korábbi téves terheléshez kapcsolódó üzenetek voltak.

Az MNB tudomása szerint az Apple a hibás terhelések összegének visszaküldését megkezdte

- tették hozzá.

Mint írták, hogy az érintettekkel folytatott megbeszéléseken az MNB egyértelműen kifejezte azon elvárását, hogy az Apple és nemzetközi partnere hibájából bekövetkezett jogosulatlan terheléseket az ügyfeleknek minél gyorsabban vissza kell kapniuk.

A mostani sajtóközleménnyel egyben az MNB a leghatározottabban felszólítja az érintett pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy az ügyfelek kártalanítását haladéktalanul kezdjék meg, összhangban a pénzforgalmi törvény előírásaival.

Teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja az MNB azon banki gyakorlatot, ami alapján az ügyfelek által a hitelintézetnek bejelentett, az Apple téves fizetési műveleteihez kapcsolódó visszatérítési igényeket nem teljesíti a hitelintézet az ügyfélbejelentést követő munkanap végéig. Ezen túl felszólítja az MNB a hitelintézeteket, hogy azonnali hatállyal kezdjék meg azon ügyfelek kártalanítását is, akik nem jelezték közvetlenül a pénzforgalmi szolgáltatójuknál az érintett időszakban történt jogosulatlan terheléseket

- fogalmaztak.

Szeretnénk emlékeztetni minden hitelintézetet, hogy a pénzforgalmi törvény a fogyasztónak és a mikrovállalkozásnak minősülő ügyfelek esetében kitüntetett védelmet biztosít a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló európai uniós irányelvnek megfelelően

- hangsúlyozták.