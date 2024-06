Komolyan hatnak ma az érzelmekre a csillagok, fontos lesz odafigyelni járuk

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold és a Mars fényszöge ma impulzív cselekedetekre hajlamosítja. Nem mintha egyébként olyan idegen lenne öntől, hogy robbanjon, ha a legkisebb atrocitás is éri. Remélhetőleg ma elkerülik a kellemetlenkedő alakok.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagyszerű napja lesz, és most nagy lépéseket tehet a karrierje előmozdítása érdekében. Ha kell beszélnie a főnökkel, akkor most tegye meg, mert lényegesen jobb feltételeket tud kialkudni magának, mint egyébként.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma egy vita, félreértés, vagy a félelem a jövőtől megakadályozhatja a higgadt beszélgetést a munkahelyen. Van viszont épp elég megoldandó ügy, nem biztos, hogy mindezt személyeskedő vitával tetézni kellene.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold és a Mars fényszöge miatt ma igazán könnyen dühbe gurul. Időt sem ad a másiknak, hogy tisztázza magát, azonnal sértetten elvonul. Számoljon el tízig, és vegyen mély levegőket, mikor érzi, hogy megy fel a pumpa!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Legyen ön körül bármekkora is a feszültség, az erőre, amely önt jellemzi, most mindenkinek nagy szüksége lehet a környezetében. Mutassa meg nekik, hogy most is számíthatnak önre. Hálásak lesznek!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden egy olyan emberrel kerülhet kapcsolatba, aki valószínűleg hatással lesz az életére. Talán inspirációt, mintát, vagy tanácsot ad önnek, de az is lehet, hogy egy lehetőségről értesíti. Akárhogy is lesz, vegye komolyan az inspirációt.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden egy váratlan helyzet adódhat, mely extra erőfeszítést kíván. Talán egy gyors döntést is meg kell hoznia, ami viszont veszélyeket rejthet, ha nem elég körültekintő. Kövesse a régi szabályt: inkább kétszer mérjen, mielőtt egyszer vág… Önnek nem esik nehezére a megfelelő mérlegelés.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden a Hold és a Mars fényszöge miatt abszolút hajlamos arra, hogy túltolja a dolgokat. Ne tegye! Legyen körültekintő és iktasson be szüneteket, pihenőket. Itt most nem sprintfutásra van szükség...

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Bár tapasztalja jelét, hogy jó úton halad, most mégis kiderülhet, hogy a célja elérése, legyen az egy munkával kapcsolatos, vagy akár magánéleti, több időt vesz igénybe, mint szeretné. Érdemes azonban kitartani.