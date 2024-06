95 éve született az Aranycsapat legendás, 12. játékosa

Az Európa-bajnokság eseményeit figyelők közül valószínűleg sokan ismerik Palotás Péter olimpiai bajnok labdarúgó nevét. Az 1929. 06. 27-én született csatár, az Aranycsapat 12. tagja.

A magyar labdarúgó válogatott a 2024-es Európa-bajnokságon. Fotó: Szabó Miklós

Szívbántalmak miatt harminc éves kora előtt kénytelen volt a abbahagyni az aktív sportolást. Ő volt az Aranycsapatban a hátravont középcsatár, tőle vette át a szerepet Hidegkuti, ezután cserejátékos volt. Összesen 24 alkalommal szerepelt a válogatottban és 18 gólt szerzett 1950 és 1956 között. Legsikeresebb mérkőzései: 1952-ben az olimpián Olaszország ellen két gólt ért el (3–0), illetve 1955-ben Finnország ellen három gólt szerzett (9–1).

A „Happy Birthday to You” dallamának szerzője 165 éve született

Mildred J. Hill amerikai dalszerző 165 évvel ezelőtt, 1859. 06. 27-én született, akinek eredetileg a Good Morning to All című dalhoz írt zenéjét a világszerte ismert Happy Birthday to You-hoz adaptálták. Mildred J. Hill Kentucky államban, Louisville-ben született, óvodában és vasárnapi iskolában tanított, zeneszerzéssel foglalkozott, tanulmányozta az Afrikából behurcolt rabszolgák vallási énekeit. Az 1893-ban kiadott Good Morning to All dallamát először 1912-ben alkalmazták a Happy Birthday to You-ra, melynek szövegírója ismeretlen. Mildredet 1935-ben hivatalosan is a híres dalszerzők közé sorolták.

A világ első atomerőművét 70 éve adták át

Az Oroszországban, Moszkvától 100 km-re délnyugatra található Obnyinszk városában 1954. június 27-én kapcsolták rá a magasfeszültségű villamos hálózatra a világ első atomerőművét. Akkori 5 megawattos teljesítményével 10.000 lakás áramellátását biztosította. Az építkezés 1951. január elsején indult, a reaktor beindítására pedig 1954. június elsején került sor, majd a teszteket követően kapcsolták rá a magasfeszültségű vezetékhálózatra, s innen datálják tényleges működését. Az obnyinszki reaktor közel 10 éven át a Szovjetunió egyetlen atomerőműve volt.

Ma van a lomtalanítás utolsó napja a XI. kerületben

A június 16-án kezdődött lomtalanítás utolsó napja a mai a XI. kerületben. Ennek a kapcsán a Fővárosi Közterület Felügyelet honlapján arról tájékoztat:

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérjük, a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki.

A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Kérjük, a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérjük, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

Ezeken a helyeken adhatsz ma vért Budapesten

Június 27-én csütörtökön az alábbi budapesti helyszíneken, az alábbi időpontokban adhatsz vért, derül ki a véradás.hu oldaláról, ahol a további helyszíneket is megtalálhatod. Ami pedig a fővárosiakat illeti, azok az alábbiak:

reggel 7 és este 19 óra között, a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19-21)

délelőtt 11 óra és délután 18 óra között, a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

dél és délután 18 óra között, a KÖKI Terminálban (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75.)

dél és délután 17 óra 30 perc között, a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

Jégeső és magas UV-sugárzás váltakozik ma

A június 27-ei csütörtöki nap is többfelé tartogat záporos, zivataros időt, helyenként ismét lecsaphatnak heves viharok felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kíséretében - derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből. Keleten zivataroktól függetlenül is több helyen lehet élénk a délies szél. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 Celsius-fok között alakul. Emellett pedig arról sem szabad megfeledkezni, hogy bár a hőérzete senkinek nem ez súgja, mindenképp óvni kell a bőrt a megfelelő faktorszámú naptej használatával. Ezen felül pedig megfelelő UV-szűréssel ellátott napszemüveg viselése javasolt annak, aki kimegy a szabadba.