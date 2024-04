Itt a bizonyíték: Puskás Ferenc halhatatlan

Hidegrázós történetet osztott meg Puskás Ferenccel kapcsolatban Szöllősi György a közösségi oldalán.

A madridi fotó alapján készült óbudai Puskás-szobor Fotó: MTI

A sportújságíró-szövetség elnökeként is dolgozó Nemzeti Sport-főszerkesztő – ez esetben pedig egyáltalán nem mellékesen: a Puskás-ügyek nagykövete – Madridban megkereste azt a helyet, ahol az egyik leghíresebb fotó készült a Kispest, a Honvéd, az Aranycsapat és a Real Madrid legendás labdarúgójáról. Annak idején ott, a madridi bikaviadaloknak otthont adó Plaza de toros Las Ventason dekázott Öcsi bácsi öltönyben a gyerekek gyűrűjében, és erről a képről készült az óbudai Puskás-szobor is. Most pedig ugyanott kiderült, hogy minden idők legjobb magyar futballistájának emléke máig él még a gyerekekben is.

„Amikor ma életemben először eljutottam ide, megkerestem azt a szöget, ahonnan a kép készülhetett. És mi történt? Gyerekek fociztak pontosan ugyanott.

Már ez nagyon megindító volt, de ez még semmi ahhoz képest, ami utána történt!

Kölcsönkértük a gyerekek labdáját, hogy fotózkodhassunk vele e különleges helyszínen és egyikük, a Real Madrid-mezes (!) José Alfredo apukája, miután megmutattam neki a történelmi fényképet, megkért, a srácnak is mutassam meg, mire ő magabiztosan ennyit kérdezett: »Puskás?«”...

Majd, miután kiderült, hogy magyarok vagyunk, a kisfiú hozzátette: »Jó reggelt kívánok!«... Ezt a pár magyar szót ugyanis egy iskolai feladat kedvéért tanulta meg, ha jól értettem, hatalmas tablót és kiselőadást készített, éppen a napokban egy szabadon választott témában: és éppen Puskás Ferencről. Őt, ezt a témát választotta

– írta többek között Szöllősi György.