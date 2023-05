„Ámultunk, ahogy 66 évesen bánt a labdával” – Puskás Ferenc 30 éve óriási sikert aratott a válogatottal

1993. május 29-én Dublinban, az Arsenal korábbi kiválósága, David O’Leary búcsúmérkőzésén lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatott Írország ellen – írja a puskasintezet.hu. A szövetségi kapitányunk Puskás Ferenc volt.

Puskás Ferenc Fotó: Szabó Miklós

A mérkőzés első félidejében az írek 2-0-ra elhúztak, a szünetben Puskás újoncot avatott, Hamar Istvánt állította be, aki élete alakítását nyújtotta címeres mezben.

„Edzésről tartottam hazafelé autóval, amikor a rádióban meghallottam, Puskás Ferencet nevezték ki a magyar válogatott új szövetségi kapitányának – mondta Hamar István. – Nagyon meglepődtem. Egy évvel korábban igazoltam Kispestre, akkor találkoztam először Öcsi bácsival. Ő hívott be elsőként a válogatottba, mondanom sem kell, nagyon izgatott voltam az első edzésünk előtt. Látta rajtam, hogy izgulok, azt mondta: Ne te idegeskedj! Idegeskedjen az, aki idehívott, kisöreg! Puskás Ferenc az igazi nagybetűs ember volt, mindig csodáltam őt. Az edzéseken ámultunk, ahogyan még 66 évesen is bánt a labdával. Tudtuk, mekkora játékos volt, de amikor megérkeztünk Írországba a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy milyen népszerűségnek örvend. Az ír újságírók csak vele voltak elfoglalva, már a szállodában is óriási szeretettel üdvözölték, majd a meccs előtt az egész stadion felállva tapsolta, mikor bemondta a nevét a hangosbemondó. Kétgólos hátrányban, a szünetben álltam be csereként. Öcsi biztatott és azt felelte: Mutasd meg kisöreg, hogy nemcsak kirándulgatni hoztalak ide. Tudom, mi van benned, játszd ki magadból, nem lesz semmi gond. Hatalmas volt bennem a bizonyítási vágy, meg akartam mutatni, hogy rászolgálok a bizalmára. Boldog vagyok, hogy végül két góllal háláltam meg ezt. Sajnáltam, hogy csak ilyen rövid ideig maradt a válogatott szövetségi kapitánya”

A magyar válogatott – Hamar duplájának is köszönhetően – fordított, és végül

4-2-re nyert Írországban, Puskás Ferencnek ez volt az egyetlen győztes mérkőzése szövetségi kapitányként.