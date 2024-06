Elnémultak a NASA tudósai: 16 ezer fényévnyi bolygóról fogtak rádiójeleket

Milyen régóta is izgatja az emberiséget az az kérdés, hogy vannak-e értelemmel bíró lények a messzi-messzi galaxisokban, más bolygókon, a csillagok között! Amióta világ a világ, foglalkoztat bennünket ez a kérdés. Már az ősember is tudni vágyta a csillagok titkait, az ókorban pedig már csillagászok kémlelték az eget. Míg korábban istenek lakhelyének gondolták a csillagokat, addig ma már megfejtendő messzeségnek gondoljuk, amelyet egyszer be kívánunk járni. A földönkívüliek létezése sorsdöntő kérdés, most pedig úgy tűnik, felvették velünk a kapcsolatot.

Rádiójeleket fogott be egy műszer

Két Ausztráliában élő űrszakértő nagyon különös rádiójeleket fogott be. Megfejtették, hogy egy 16 ezer fényévnyi messzeségben lévő naprendszerből érkeznek a jelek, és teljesen véletlenül bukkantak rá. A rádiójel még nem megfejtett, de szaggatott, és szabályos váltakozást mutat, mesterséges jelnek tűnik. A szakértők elmondták, hogy ez nem olyan, mint az eddig befogott természetes jelek. A tudósok ugyanakkor hozzáteszik, hogy lehet, hogy neutroncsillag pulzálásából keletkezik a hang – írja a The Sun.