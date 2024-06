Egymillió Találkozás Napja - szavazásra buzdítják az embereket

Orbán Viktor miniszterelnök a kampánykörújta egyik állomásán jelentette be, hogy minden idők legnagyobb kampányhajrájára készülnek. Erre elmondása szerint azért van szükség, mert a mostani választásnak óriási a tétje: háború vagy béke.

Az Egymillió Találkozás Napján arra hívják fel a figyelmet, hogy sorsdöntő szavazásra kerül sor vasárnap, aminek a tétje: háború vagy béke. A mozgósításban részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is. Fotó: Markovics Gábor / Ripost

A kormányfő ennek keretében mára hirdette meg az Egymillió Találkozás Napját, aminek keretében a Fidesz 50 ezer aktivistája egymillió embert keres fel, és buzdítja őket szavazásra. A választókkal találkozva Orbán Viktor arról beszélt, a Békemeneten ismét kiderült, „mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartó ereje. De a győzelemért még egy utolsó, nagy erőfeszítésre van szükség" - tette hozzá a kormányfő. A miniszterelnök közölte, ebben a mozgósításban ő maga is részt vesz, mert a tét hatalmas.

Szombaton jön tehát az Egymillió Találkozás Napja. Vasárnap pedig a választáson: Csak a béke, csak a Fidesz!”

– fogalmazott Orbán Viktor. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy Facebookra feltöltött videóban arról beszélt, mindenkinek el fogják mondani, hogy létfontosságú választás előtt állunk. Szerinte a vasárnapi szavazás lehetőség arra, hogy megvédjük Magyarország békéjét:

A szombat lesz az Egymillió Találkozás Napja azért, hogy vasárnap mindenki ott legyen, aki békét akar. Vasárnap meg fogjuk védeni Magyarországot, és ha mindenki ott lesz, akkor győzni fogunk! Csak a béke! Csak a Fidesz!

A Békemenet erőt mutatott

A Békemenet nemzet összehozó erejét jól mutatja, hogy a rendezvényre nemcsak az anyaországból, hanem határon túlról is tömegével érkeztek, sőt még külföldi, például német és ausztrál zászlókat is lehetett látni. Emellett idén olyan családok is részt vettek a békemeneten, akik tavaly a magyar kormány segítségével jutottak haza Izraelből, miután kitört a háború. Ők azt mondták: hálásak a magyar segítségért, fontos számukra, hogy kiálljanak a béke mellett és gyermekeiket is megvédjék a háborútól.

Orbán Viktor beszéde közben a margitszigeti Alsó-Nagyrét is megtelt. Az emberek piros-fehér-zöld zászlókat lengetve, sokszor ujjongva és tapsolva hallgatták a kormányfő beszédét, aki elmondta:

a békéről való lemondás az Ukrajnáért vállalt halált jelenti, de mi nem megyünk háborúba.

Nyolc nappal az EP- és önkormányzati választás előtt Orbán Viktor megerősítette, hogy katonák helyett a békepárti szavazók mozgósítására van szükség – írta a Békemenet után az Alapjogojért Központ. A közlemény arra is kitért: Európa legnagyobb békepárti megmozdulásán több százezres tömeg állt ki a kárpátaljai magyarok és Európa védelme mellett. Hozzátették: a mostani, tizedik békés demonstrációra azért volt szükség, mert az Európai Unióban a háborúpárti kórus hangjai igyekeznek mindenkit elnyomni. Velük ellentétben a magyar nemzeti érdek a béke támogatása és az európai háborús pszichózis elutasítása.