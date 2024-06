Brüsszel megállíthatatlanul a háború felé sodródik

Összeálltak azok, akik továbbra is bele akarják vinni Európát a háborúba – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorában múlt pénteken. Mára az is kiderült, hogy két garantáltan háborúpárti nő kerülhet az EU kulcsfontosságú posztjaira. Brüsszel háborúpárti politikacsinálói továbbra is Ursula von der Leyent javasolják az Európai Bizottság elnökének, és az észt miniszterelnököt, Kaja Kallast jelölik az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének – írja beszámolójában a Ripost.

Von der Leyen további támogatásokat ígér Ukrajnának Fotó: AFP

A döntést a Manfred Weber vezette Európai Néppárt hozta tető alá, maga mellé állítva a szocialistákat és a liberálisokat. Ez utóbbiakhoz tartozik Kaja Kallas észt miniszterelnök, akit jó eséllyel nem választanának újra hazájában, mert akkorát esett a népszerűsége, miután kiderült, hogy a férje részesedéssel rendelkezik egy logisztikai cégben, amely az ukrajnai háború kitörése után is folytatta tevékenységét Oroszországban, vagyis Kallast mintegy kimenekítenék Brüsszelbe. Bizonyára jó pont volt jelölésekor Weber számára, hogy az észt miniszterelnök tűzön-vízen át kitart Ukrajna támogatása mellett. Weber pedig nyíltan hirdeti, hogy

Mindegy, meddig tart, de Oroszországot le kell győzni Ukrajnában.

Von der Leyen korábbi bizottsági elnöksége alatt szintén azt hangoztatta, hogy mindaz, amit eddig az EU nyújtott Ukrajnának, az nem elég, tovább kell fokozni Ukrajna katonai támogatását.

Kaja Kallas NATO-kiképzőket küldene Ukrajnába Fotó: AFP

Kaja Kallas eddigi nyilatkozatai is a háború kiterjesztését vetítik előre. Május 21-én a brit Financial Times című lapnak adott interjúban felszólította a NATO- tagállamokat, hogy az ukrán katonákat közvetlenül Ukrajnában képezzék ki. Visszautasította azokat az aggályokat, miszerint mindez az Ukrajna elleni orosz agresszió elmérgesedéséhez vezethet.

Korábban pedig „megoldandó problémának” nevezte Magyarországot, amiért a magyar kormány következetesen kiáll a fegyverszünet, majd a béketárgyalások megkezdése mellett, és a magyar kormányfő kínai útján találkozott Vlagyimir Putyinnal.



Ezek után Szijjártó Péter magyar külügyminiszter „képmutatással” vádolta Kallast, arra utalva, hogy a férjének „a háború kitörése után is tulajdonrésze volt egy olyan cégnél, amely 30 millió euró értékben szállított nyersanyagokat egy orosz gyárnak a harcok ellenére is.”

A fentiek ismeretében nem lehetnek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy Brüsszelben továbbra is a háborúpárti politikusok lesznek a hangadók.

Orbán Viktor a pozíciók elosztásával kapcsolatban azt mondta, Brüsszelben semmibe vették az európai emberek akaratát. Az európai választás eredménye egyértelmű: a jobboldali pártok megerősödtek, a baloldal és a liberálisok teret vesztettek.