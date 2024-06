Orbán Viktor: Európában összeállt a háborúpárti koalíció

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsora pénteken kapcsolta a berlini stúdióját, ahol a német fővárosban Olaf Scholz-cal tárgyaló Orbán Viktor adott interjút. Számos fontos téma került terítékre.

Orbán Viktor Berlinben adott interjút a Kossuth rádiónak péntek reggel (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, Olaf Scholz német kancellárral pénteken, az olasz kormányfővel hétfőn, míg a francia elnökkel szerdán tárgyal. Orbán Viktor elmondta, hogy a Mercedes újabb beruházást hoz létre Magyarországon, és több száz új munkahely jön létre. Az egész német ipar egy nagy átalakuláson megy át – tette hozzá.

„A magyaroknak lesz helye ebben a nagy átalakulásban, mivel a németek ezeket a fejlesztéseket Magyarországon hajtják végre, és ezt kell megerősíteni a kancellárral”

– fogalmazott.

Ez tragédia lenne Magyarország számára

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy tragédia lenne Magyarország számára, ha a bezárkózás lesz a központi irányelv Európában. A világgazdaság nyitottsága éppen ezért kulcskérdés számunkra – hangsúlyozta. A kormányfő közölte, mi a világ számára gyártunk, ezért egy elzárkózó politika nem lenne jó. Megjegyezte: Németország is hasonló cipőben jár, és nekik is érdekük a nyitott világgazdaság.

„A magyar uniós elnökség is téma lesz a találkozón” – tette hozzá.

Az Európai Néppárt háborúpárti és migrációpárti

Orbán Viktor az informális uniós tanácskozásról azt mondta, ott a baloldali pártok bejelentették, hogy megállapodtak a fontos tisztségekről. „Ez nem egy jótékonysági gálaest, itt hatalmi döntések születnek, és itt a legfőbb kérdés, hány szövetségesünk van” – tette hozzá.

Mi egy másfajta Európában gondolkozunk, mint az EPP és a baloldali pártok. Ők egy olyan programot képviselnek, ami nem jó Magyarországnak, mert ez egy háborúpárti koalíció

– jegyezte meg Orbán Viktor, aki rámutatott, hogy korábban elgondolhatatlan volt, hogy Németország militarizálódik. Márpedig súlyos militarizálódás zajlik Németországban – árulta el a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor nyomatékosította: ennek a néppárti és baloldali koalíciónak a másik legfőbb programja, hogy migrációpártiak.