„Örökké hálás leszek, férfit nevelt belőlem!” – Ma van az apák napja, boldogabbak azok a férfiak, akik gyereket nevelnek

„Nekem anya nem jutott sajnos, viszont apa kettő is. Rendkívül hálás vagyok és szerencsésnek gondolom magam, mert még él mindkettő. Örökké hálás leszek nekik, hogy bár nehéz körülmények között, de férfit neveltek belőlem. Nélkülük ma nem lennék az, aki vagyok” –írta Mihály a Ripostnak apák napja alkalmából, amelyen – az anyák napja párjaként –, az apaságot és a szülői szerepet ünnepeljük, emlékezve az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. A Kopp Mária Intézet is ezt tette „Az apává válás kihívásai” című rendezvényén, ahol a legfrissebb kutatási eredményekről is szó esett.

Kökény Attila és Lali – Az énekes családjában öröklődik a talentum. A 17 éves fiú elképesztően tehetséges, a zenés produkcióinak több tízezer rajongójuk van a videómegosztókon. A büszke apuka pedig viszi magával Lalit vendégelőadóként a Rakonczai Viktorral közös fellépéseikre is.

Míg az anyák napja és a gyereknap sokkal inkább beivódott a hazai köztudatba, az apák napjának megünneplése csak az utóbbi évtizedekben kezd egyre elterjedtebbé válni Magyarországon is. Számos kutatás foglalkozik már azzal, hogy a jelen kor társadalmában a családfők egyre több feladatot vállalnak gyermekeik érzelmi fejlődésében, pszichológiai tanulmányok özöne született arról, hogy mennyire fontos az utódok szempontjából az apai kötődés. A Kopp Mária Intézet és az apamondta.hu közreműködésével megrendezett „Az apává válás kihívásai” című rendezvényen például, az apákkal kapcsolatos kutatások bemutatása mellett, kerekasztal beszélgetést is szerveztek „Ez elment vadászni, Ez meglőtte, Ez hazavitte…” címmel. Ezen Porkoláb Gyöngyi ötletadó mellett Lackfi János József Attila-díjas költő, a „Medveles” című színdarab írója, Őze Áron Jászai Mari-díjas színész, a színdarab rendezője, valamint Süveges Gergő, az Apakulcs alapítója vett részt, és az apa-gyermek kapcsolatok jelentőségéről, valamint a Medveles című színdarab üzenetéről beszélgettek. A programot Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója moderálta.

Friss kutatások: A magyar férfiak kétharmada édesapa

Számos olyan változásra hívták fel a figyelmet a szakemberek, amelyek pozitív irányba mozdultak el az elmúlt években Magyarországon. Ilyen a többi között, hogy nőtt azoknak a családoknak a száma, amelyekben a szülők együtt nevelik gyermeküket. Ráadásul az is kiderült mára, hogy a 18 év alatti gyermeket nevelő férfiak boldogabbak, elégedettebbek és nagyobb arányban lelik örömüket az életben.