120 éve született a magyar Tarzan, akit az üvöltése mentett meg a forradalmároktól – Galéria

A görög istenekhez hasonlították a magyar származású hollywoodi sztárt, aki százhúsz évvel ezelőtt született. A Metropol most a kétmondatos szövegéről híres Tarzan filmek magyar származású főhősének emlékezetes pillanatait eleveníti fel.

Johnny Weismüller 120 évvel ezelőtt született, akit Tarzanként ismert meg a világ Fotó: MGM / Mafab

A kis Hansi

Így becézték a Bánságból származó kis vézna fiút, aki a Temesvárhoz tartozó Szabadfalván született 1904. június 2-án. Egy éves sem volt, amikor a család kivándorolt Amerikába és Chicagóban telepedett le. Gyerekként asztmás volt, emiatt kezdett el úszni, ami olyan jól ment neki, hogy vízi-mentőként is dolgozott, ahol kitűnt a többi úszó közül. Be is válogatták az olimpiai csapatba és a Párizsi Olimpiáról mindjárt 3 arannyal tért haza, később pedig Amszterdamból két arany került a nyakába. Az olimpiai aranyérmek mellett 67 világrekordot is felállított gyorsúszásban.

Tarzanként Hollywood új sztárja lett

A világklasszis sportoló színészi tehetséggel nem rendelkezett, de a keveset beszélő, a dzsungelben ugráló és úszó Tarzan szerepére tökéletes volt az erdélyi származású fiatalember. 1932-ben forgatták az első Tarzan filmet, amiben azonnal sikeres lett és egészen 1948-ig 12 alkalommal játszotta el a dzsungel félistenének szerepét. A nők a lábai előtt hevertek, a fiatal gyerekek szemében hős volt, pedig Johnny Weismüller nem is tartotta magát színésznek. Egy interjúban elmesélte, hogyan kapta meg Tarzan szerepét, akit egy uszodában fedeztek fel, az akkori táncosnő feleségének köszönhetően. Elhívták próbafelvételre is, amiről a sztár idős korában így mesélt:

Próbafelvételen voltam 75 másik fiúval, akik szintén ott voltak a háttérben. Kérdezték, hogy tudok-e futni, mondtam igen meg tudom csinálni. Majd megkérték, hogy 40 láb magasan ugorjak a vízbe és én megtettem. Egy hét múlva megkaptam a szerepet.

Nem tudott az őserdőből kitörni

Tarzan alakja annyira összeforrt a dzsungel hősével, hogy az utolsó őserdős filmjében, a Dzsungel Jim-ben, ami egy képregényből készült és az ő karaktere alapján készítettek, már Johnny Weismüllerként harcolt a gonoszok és a kannibálok ellen. Hollywood még ötven éves koráig is dzsungel hős szerepét osztotta rá, mert annyira sikeresek voltak ezek a filmjei. A filmvászonnak 72 évesen mondott búcsút.