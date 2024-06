„Olyan erős volt” - 8 éves húga gyászolja a 11 éves ritka betegségben elhunyt lányt

Egy Newcastle-i kislánynak rendkívül rövid élet adatott meg. A 11 éves Nicole Rich, még októberben adta fel a küzdelmet betegségével szemben. Most pedig egy jótékonysági alapítvány és a családja megható módon fogott össze, hogy megemlékezzenek róla.

Fotó: Pexels

Nicole betegsége a rendkívül ritka Batten-kór volt, aminek a szövődményei miatt vesztette életét. A Nicole és Jessica Rich Alapítvány, amelyet a lány emlékére hoztak létre, igyekszik felhívni a figyelmet erre a genetikai rendellenességre, ami az agy és az idegrendszer fokozatos leépülésével jár. A család, a jótékonysági szervezet és a résztvevők most 9,3 kilométert fognak megtenni, egy verseny keretein belül.

Nicole nyolcéves húga, Jessica szintén Batten-kórban szenved, és jelenleg kezelés alatt áll. Nagyobbik bátyja, a 13 éves Louis is részt vesz a versenyen, hogy segítsen felhívni a figyelmet a betegségre.

Édesanyja, Gail Rich elmondta: „Minden lépésnél Nicole-ra és a nővérére fogunk gondolni. Nicole nagyon rugalmas és erős volt. Úgy gondoljuk, ha mi is csak egy kicsit is átvehetjük az ő erejét és bátorságát, akkor mi is rendben leszünk.”