Visszatért a Corvin közbe a ruhadobáló hajléktalan, Feri – Fotó

Korábban a Metropol számolt be elsőként Feri korántsem hétköznapi történetéről. A hajléktalan férfit a Corvin közben sokan ismerik: legalább április eleje óta, mert a Corvin Mozi bejáratánál telepedett le magával egy matracra és néhány magával hozott holmijával.

Feri, a hajléktalan / Fotó: Metropol-olvasó

„Nem értem, miért csinálja”

A hontalan férfi sokak szerint szellemileg sérült lehet, egy léleknek sem árt, ám van egy különös szokása, amitől sokan a „falra másznak”. A fiatal férfin sokan próbáltak meg segíteni ruhákkal, élelemmel, talán nincs is olyan környéken élő, dolgozó, aki ne találkozott már volna vele többször is. Köztük van K. Judit is, aki az egyik Corvin közi boltban dolgozik eladóként, és egy alkalommal megajándékozta Ferit egy pár cipővel.

„Így legalább tudok neki segíteni! Ez a férfi nemrég lehet itt, mindig cipő nélkül, mezítláb jár. Így aztán adtam neki egy lábbelit, ingyen” – mesélte korábban a Metropolnak Judit, aki a vásárlói elbeszéléseiből szembesült vele, nem először kapott Feri rövid időn belül cipőt: amikor a boltosnő adott neki, akkor azon a héten ez már az ötödik pár lábbelije volt. A hajléktalan furcsa szokása ugyanis, hogy mindig leveszi magáról a kapott cipőket, és rendre a Corvin Mozi tetejére hajítja őket.

„Nemcsak a cipőket, a megunt ruháit is mindig feldobja! Kész ruhatár van már a mozi tetején, nem értem, miért csinálja!” – kezdte el mondani Judit a Metropolnak május végén.

A fiatal nő és a többi járókelő szerint Feri rekordot csinált belőle, hogy a ruháit állandóan a mozitetőre hajigálja, ezért sokan nem is örülnek neki, ha a közben van.

Úgy tudom, van neki családja. Legutóbb, május elején elvitték innen haza, de visszaszökött tőlük a mozihoz. Szeret itt lenni, én még ilyet nem láttam

– nevet a furcsa helyzeten Judit.

Feri újra ruhákat dobál a Corvin Mozira, köztük egy női táskát is... / Fotó: Metropol-olvasó

„Ömlik a víz a mozi oldalán!”

A Corvin köziek szerint nemcsak dühítő, amit Feri tesz a ruháival, de a mozit is rongálja velük. J. Sándor lakása a Corvin közre néz. A legutóbbi, május végi esőzésekkor szúrta ki, hogy a feldobott ruhák a tetőn áznak. „Épp kinéztem az ablakon és láttam, hogy ömlik a víz a mozi oldalán! Feri olyan sok ruhát dobott fel, hogy szerintem eldugította az ereszt vele…” – panaszolta a középkorú férfi.

A Corvin közben már nem lepődnek meg, ha Feri visszatér.

Már sajnos látványosság… Egyik nap kinyitottam épp a boltot, és a térkövön napozott. Volt, aki lefotózta, de kínomban már én is csináltam egyet róla

– mondta elkeseredetten Judit.

Mutatjuk a képet a napozó Feriről!

A Corvin közben élők és dolgozók szerint nem is akar elmenni a környékről Feri / Fotó: Metropol-olvasó

A Corvin közben élők remélik, idővel Feri megunja a hontalan életvitelt.

Ha van családja, ami befogadja őt, érthetetlen, miért szeret itt lenni. Mert szerintem szeret. Itt nem bántja persze senki, még adunk is neki élelmet, ha úgy van. De a ruhatára a mozin nem jó, hogy ott van…

– zárta szavait Sándor.